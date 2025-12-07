Em uma tarde de despedida da temporada 2025 do Brasileirão, o Atlético-MG não tomou conhecimento do Vasco e aplicou uma sonora goleada de 5 a 0 na Arena MRV. O time mineiro, que precisava do resultado para confirmar sua classificação para a Copa Sul-Americana, dominou a partida do início ao fim, beneficiado também pela expulsão de Hugo Moura ainda na primeira etapa. O Cruzmaltino, focado na semifinal da Copa do Brasil e atuando com uma equipe mista, não ofereceu resistência e viu o adversário passear em campo.

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

Expulsão e domínio absoluto

O Galo começou a partida pressionando, ciente de sua missão. Logo aos 3 minutos, Hulk já dava o cartão de visitas acertando o travessão. A pressão surtiu efeito aos 17 minutos, quando, após um bate-rebate na área originado de um escanteio, o zagueiro Alonso aproveitou a sobra para abrir o placar. A situação do Vasco, que já era difícil, tornou-se dramática aos 30 minutos. Hugo Moura cometeu falta em Dudu e, após revisão do VAR, recebeu o cartão vermelho direto.

A cobrança da falta que gerou a expulsão foi fatal. Hulk soltou uma bomba indefensável para o goleiro Fuzato, ampliando o marcador para 2 a 0 e chegando ao seu 135º gol com a camisa alvinegra. Antes do intervalo, o ídolo atleticano ainda carimbou o travessão mais uma vez, evidenciando a fragilidade defensiva do time carioca.

Passeio no segundo tempo

Na volta para a etapa final, o Atlético-MG manteve o ritmo avassalador. Logo aos 3 minutos, Dudu recebeu de Hulk e bateu cruzado para fazer o terceiro. O Vasco, recuado e com um homem a menos, assistia ao jogo. Aos 22 minutos, a dupla funcionou novamente, mas desta vez com Igor Gomes servindo Dudu, que marcou seu segundo gol no jogo e o quarto do Galo.

A goleada foi sacramentada aos 30 minutos do segundo tempo, em um lance infeliz da defesa vascaína. Arana finalizou, a bola desviou em Hulk e, por último, em Victor Luis antes de entrar, decretando o 5 a 0 no placar.

Cenário final

Com o triunfo, o Atlético-MG encerra o campeonato na 10ª posição, garantindo sua vaga na próxima edição da Copa Sul-Americana. Já o Vasco, que despencou na tabela com a derrota e os resultados paralelos, termina fora da zona de classificação continental via Brasileiro. No entanto, a temporada do Cruzmaltino ainda não acabou: o foco total agora se volta para o confronto decisivo contra o Fluminense, pelas semifinais da , onde buscará salvar o ano com um título e a vaga na Libertadores.