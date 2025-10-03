Em jogo de desesperados, Athletic e Amazonas empatam e se complicam na Série B

Em partida com virada, quatro gols e bolas na trave na Arena Sicredi, equipes trocam golpes, mas resultado de 2 a 2 ajuda pouco na luta contra o rebaixamento.

Em um confronto direto na luta contra o rebaixamento, Athletic-MG e Amazonas protagonizaram um jogo eletrizante, mas o empate em 2 a 2 na Arena Sicredi, em São João del-Rei, acabou sendo ruim para ambos. A partida, válida pela 30ª rodada do Brasileiro Série B, foi marcada por viradas, chances perdidas e bolas na trave, refletindo o desespero das equipes, que seguem perigosamente próximas da zona de descenso.

Um primeiro tempo de tirar o fôlego

Jogando em casa, o Athletic começou melhor e abriu o placar logo aos 10 minutos. Ronaldo Tavares fez boa jogada pela esquerda e serviu David Braga, que só teve o trabalho de empurrar para as redes. No entanto, o Amazonas não se abateu e partiu para cima, criando uma série de oportunidades claras. A pressão visitante foi intensa, com direito a uma bola na trave em chute colocado de Diego Torres e grandes defesas do goleiro Adriel. De tanto insistir, o empate veio aos 42 minutos, quando Henrique Almeida aproveitou ajeitada de Léo Coelho e, de cabeça, deixou tudo igual antes do intervalo.

Virada relâmpago e nova igualdade

A segunda etapa começou de forma avassaladora para o Amazonas. Logo aos dois minutos, após cobrança de escanteio de Diego Torres, o zagueiro Léo Coelho subiu mais que a defesa e testou firme para virar o jogo. A resposta do Athletic foi imediata e dramática: Welinton Torrão acertou o travessão em uma finalização de cobertura. A partida seguiu aberta, e o time da casa conseguiu o empate aos 14 minutos. Em outra jogada de bola parada, o zagueiro Sidimar aproveitou o bate-rebate na área e finalizou no canto para decretar o 2 a 2. Um minuto depois, o Esquadrão quase virou novamente, mas a finalização de Luiz Filipe explodiu no travessão.

Na reta final, o ritmo diminuiu, mas as duas equipes ainda buscaram o gol da vitória, sem sucesso. O resultado mantém o Athletic na 16ª posição, apenas uma acima do Z-4, enquanto o Amazonas segue na penúltima colocação. Na próxima rodada, o Athletic visita o Operário-PR, e o Amazonas recebe o Criciúma.

