O Flamengo se acostumou a levantar títulos em 2025. Campeão do Carioca, da Supercopa, do Brasileiro e da Libertadores, o Rubro-negro estranhou a segunda derrota consecutiva pela segunda vez no ano, na última quarta-feira, 28, no MorumBis, pelo Brasileirão 2026. Arrascaeta, o craque do time, culpou justamente o sucesso do passado por esse início ruim.

A equipe fez contra o São Paulo, o seu sexto jogo no ano. Foi a quarta derrota em seis jogos (Bangu, Volta Redonda, Fluminense e São Paulo) — empate contra a Portuguesa-RJ e vitória sobre o Vasco. Nesse período, o time teve de apressar a volta dos profissionais ao Carioca, já que atuava com a equipe sub-20 nas primeiras partidas.

No ano passado, a equipe não foi derrotada duas vezes seguidas. Ao todo, foram 78 jogos, com 49 vitórias, 18 empates e 11 derrotas.