Em possível despedida, Neymar é expulso e Santos perde para o Botafogo

Neymar volta a vestir camisa azul do Santos - Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo conseguiu uma grande vitória neste domingo, 1, na Vila Belmiro. O Glorioso visitou o Santos e fez 1 a 0, com gol de Artur já na reta final. Ainda sem definir a renovação de contrato, Neymar foi expulso em sua possível despedida. O resultado mantém o Peixe na zona de rebaixamento do Brasileirão e leva o time carioca para a metade de cima da tabela.

Publicidade

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

Apesar da movimentação e esforço ao longo do primeiro tempo, foram poucas emoções entre Santos e Botafogo. O Peixe se viu numa postura mais impositiva, mas pecando no controle e até mesmo em ações básicas. O Glorioso também mostrou dificuldades, principalmente em converter a posse em volume.

A principal chegada na primeira etapa foi do alvinegro praiano. Em lance individual, Neymar passou por dois marcadores e bateu por baixo de John. O goleiro conseguiu abafar o lance. Outra boa chegada aconteceu já nos acréscimos, com Zé Rafael finalizando por cima.

Publicidade

No segundo tempo, o goleiro John voltou a aparecer e foi decisivo, quando Rollheiser serviu Barreal na entrada da área e o atacante santista buscou o canto. A defesa manteve o placar zerado na Vila.

Aos 30 minutos, o Santos voltou a chegar com Neymar. Em cruzamento de Rollheiser, o camisa 10 empurrou a bola para o gol com a mão. O lance não só foi anulado como resultou no segundo cartão amarelo para Neymar, que acabou expulso de campo.

Em fim de contrato e sem novidades sobre renovação, pode ter sido o último lance de Neymar em sua passagem pelo Santos.

Publicidade

Com um jogador a mais, o Botafogo alugou o campo de ataque e passou a pressionar os donos da casa. Aos 41 minutos, Artur levou a marcação na direita e cruzou na área. Ninguém alcançou a bola, que também enganou o goleiro Brazão e morreu no fundo da rede – definindo o encontro.

Os lances de Santos x Botafogo pelo Brasileirão:

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.