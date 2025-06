Kaio Jorge brilha com dois gols em cinco minutos, Cabuloso segura pressão no Mineirão e se fortalece na briga pelo topo do campeonato

O Cruzeiro está firma na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro e, neste domingo, 1, conseguiu uma vitória importante contra o Palmeiras, rival direto na parte de cima. Em confronto direto no Mineirão, a equipe mineira fez 2 a 1 com Kaio Jorge (2x) e subiu à vice-liderança da competição. O resultado deixa o Verdão na 4ª colocação.

Não deu tempo do Palmeiras se encontrar em campo, o Cruzeiro já vencia por dois gols de vantagem. De forma relâmpago, a equipe mineira construiu o placar em cinco minutos, na bola parada.

A primeira chegada foi em cobrança de escanteio. Kaiki desviou e Kaio Jorge marcou o primeiro da noite. Na sequência, Christian cobrou falta e contou com o desvio de Jonathan Jesus. A bola sobrou mais uma vez para Kaio Jorge e o atacante cravou 2 a 0 para o Cruzeiro.

Assim, a equipe mineira ficou confortável para fazer o que sabe: pressionar. O Palmeiras tentou se recuperar, mas sempre esbarrava na forte marcação/pressão do Cruzeiro. No primeiro tempo, a melhor chance alviverde foi em chute à distância de Piquerez que terminou em bela defesa de Cássio.

No segundo tempo, a pressão do Palmeiras cresceu. Com dificuldades em criar chances claras, o Cruzeiro foi segurando a pressão e administrando a vantagem. A situação parecia bem controlada até os minutos finais. Foi quando, aos 42 minutos, Allan recebeu na direita e, em bela jogada, bateu colocado para diminuir.

Mesmo com o gol na reta final, o Cruzeiro se manteu firme em campo, controlando as ações e sem deixar o Palmeiras empatar.

Os lances de Cruzeiro x Palmeiras pelo Brasileirão:

