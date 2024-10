AO VIVO: Criciúma x São Paulo pelo Brasileirão

O Criciúma recebe o São Paulo em casa, com os dois em momentos diferentes. O São Paulo, atualmente na 6ª posição, briga para entrar no G4, enquanto o Criciúma precisa de pontos para afastar o risco do rebaixamento.

Criciúma x São Paulo minuto a minuto

