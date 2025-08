Antes das bets: de que ramos eram os patrocínios da Série A há 30 anos?

No Brasileirão de 1995, bem antes do sucesso das casas de apostas, empresas de diversos setores investiam nas equipes do Brasileirão; confira lista

As casas de apostas dominaram o Brasileirão, com 100% das equipes sendo patrocinadas por ao menos uma dessas empresas (18 dos 20 participantes têm bets estampadas como patrocínio máster, enquanto duas têm parcerias nas mangas). No passado, o cenário era bem diferente, com empresas de diversos ramos investindo na Série A.

Há 30 anos, no Brasileirão de 1995, as marcas que investiam no futebol eram fábricas de tintas, alimentos, montadoras e companhias tradicionais.

O Botafogo ergueu a taça vestindo uma icônica camisa que exibia a marca de refrigerantes Seven Up.

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

Os patrocínios da época carregavam uma identidade regional muito forte, e várias dessas marcas ficaram gravadas na memória do torcedor. Curiosamente, marcas de tinta e alimentos dominavam o cenário.

A seguir, PLACAR reuniu todos os patrocinadores máster da Série A de 1995, clube por clube, confira:

Atlético Mineiro – Coca-Cola – bebidas

O Galo começou 1995 com a Coca-Cola estampada na camisa, dando sequência a uma parceria marcante dos anos 90. A gigante americana dos refrigerantes usufruiu bastante do futebol para reforçar sua presença no Brasil. Ao longo da temporada, o Atlético ainda chegou a estampar a companhia aérea TAM em alguns jogos, mas a Coca-Cola foi a marca mais associada ao time.

Há 26 anos o Atlético conquistava o Campeonato Mineiro de 1995. Um título histórico, vencido de ponta a ponta, com personagens inesquecíveis. Em pé: Taffarel, Paulo R. Costa, Éder Lopes, Luiz Eduardo, Ronaldo e Frasson.

Agachados: Éder Aleixo, Euller, Carlos, Renaldo e Dinho. pic.twitter.com/S3EcryUAgX — Galo Memória (@galomemoria_) June 4, 2021

Bahia – Renner – tintas

As Tintas Renner, tradicional no mercado de pintura, estampavam a camisa do Bahia e era uma das marcas mais presentes em diferentes regiões do país na época.

Botafogo – Seven Up – bebidas

O refrigerante Seven Up buscava mais espaço no Brasil e estampou a camisa do Botafogo em um ano histórico. O título nacional de 1995 ficou muito ligado à marca.

Bragantino – Lousano – materiais elétricos

Bem antes de ser comprado pelos energéticos Red Bull, o Bragantino exibia a Lousano, fabricante de fios e cabos elétricos, uma parceria que durou boa parte da década de 90.

Corinthians – Suvinil – tintas

O Corinthians exibiu a marca Suvinil, uma das líderes em tintas, em um patrocínio duradouro que marcou os anos 90. Neste ano, o Timão conquistou a Copa do Brasil e o Paulistão.

Criciúma – Cecrisa – cerâmica

A Cecrisa, indústria catarinense de revestimentos cerâmicos, aparecia na camisa do Criciúma levando o nome da empresa para todo o país.

Cruzeiro – Energil C – suplementos

O Cruzeiro teve a Energil C, complexo vitamínico, como patrocinador máster. A marca entrou para a história do torcedor celeste como parceira no título da Libertadores de 1997.

Flamengo – Lubrax – óleos lubrificantes

A Lubrax, marca da Petrobras, foi presença constante na camisa do Flamengo durante os anos 90, ajudando a fortalecer a identidade do uniforme.

Fluminense – Hyundai – automotivo

O Fluminense estampou a Hyundai, marca sul-coreana de automóveis, numa parceria que mostrava a força das montadoras na década.

Goiás – Mabel – alimentos

A Mabel, tradicional marca de biscoitos e snacks, aparecia na camisa do Goiás e ajudava a dar visibilidade nacional para uma empresa do Centro-Oeste.

Grêmio – Tintas Renner – tintas

Assim como o Bahia, o Grêmio também teve a marca Renner na camisa, reforçando o alcance nacional da empresa gaúcha. Em 1995, o Grêmio foi o campeão da Copa Libertadores, mas jogou o Mundial sem patrocínio na camisa, uma norma da época.

Guarani – Magnum – relógios

O Guarani, do craque Djalminha, levou na camisa a marca Magnum, fabricante de relógios que buscava aparecer no cenário nacional.

Internacional – APLUB – previdência

A APLUB, entidade de previdência privada, estampou a camisa do Inter em 1995, tentando ampliar sua presença no Sul.

Juventude – Parmalat – alimentos

Muito associada ao Palmeiras, a Parmalat também patrocinou o Juventude, fortalecendo a estratégia da empresa italiana de comprar e vender jogadores.

Palmeiras – Parmalat – alimentos

A Parmalat, marca de laticínios italiana, viveu sua época de ouro patrocinando o Palmeiras, com muito investimento e títulos importantes na década. A chamada era Parmalat, entre 1991 e 2000, foi uma das mais vitoriosas da história do Verdão.

Paraná Clube – Casas Bahia – varejo

O Paraná contava com a revelação Ricardinho no elenco e levava a marca Casas Bahia, uma das maiores redes de varejo do país, aproveitando a vitrine nacional do futebol.

Paysandu – Fama – fechaduras

O Paysandu estampava a Fama, fabricante de fechaduras e ferragens, exemplo de empresa regional que apostou no Brasileirão.

Portuguesa – Chapecó – alimentos

A Chapecó, empresa de carnes e embutidos, apareceu na camisa da Portuguesa, reforçando a força das indústrias alimentícias na época.

Santos – Unicor – Saúde

O Santos levou a marca Unicor, ligada a planos de saúde e assistência médica, em um período curto, mas marcante na década. O título brasileiro escapou por pouco em uma final polêmica contra o Botafogo no Pacaembu.

São Paulo – TAM – aviação

A TAM (hoje LATAM) buscava expansão nacional e estampou a camisa do São Paulo aproveitando a força do clube campeão mundial em 1992 e 1993.

Sport – Tintas Renner – tintas

Mais um clube com a marca Renner na camisa. A empresa aproveitou sua tradição para alcançar novos mercados no Nordeste.

União São João – Bliss – alimentos

O União São João exibia a marca Bliss, ligada a alimentos, em mais uma parceria que mostra a importância de empresas regionais na época.

Vasco da Gama – Lousano – materiais elétricos

A Lousano, fabricante de fios e cabos, patrocinava o Vasco, sendo uma das marcas mais vistas nos gramados dos anos 90.

Vitória – Econômico – banco

O Vitória iniciou a temporada com a Coral, outra gigante do setor de tintas que investiu pesado no futebol brasileiro naquele período. Em seguida, trocou de patrocinador para o Banco Econômico, que anos depois passaria a se chamar Excel Econômico e estamparia também as camisas de Corinthians e Botafogo.