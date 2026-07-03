O Cuiabá precisou suar, contar com a sorte e apostar na juventude para vencer o América-MG por 1 a 0 na noite desta quinta-feira, na Arena Pantanal. Em duelo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, a partida foi marcada por um festival de bolas na trave de ambos os lados. A história do jogo, no entanto, foi reescrita aos 44 minutos do segundo tempo pelo jovem Aiyran, de apenas 17 anos, que saiu do banco de reservas para garantir os três pontos para os donos da casa e manter o time mineiro afundado na lanterna da competição.

Primeiro tempo truncado e de poucas emoções

A etapa inicial refletiu o momento de instabilidade das duas equipes no torneio. O América-MG, amargando a última posição, tentou surpreender nos minutos iniciais com uma marcação sob pressão, forçando erros na saída de bola dos mandantes. No entanto, o ímpeto visitante logo diminuiu. O Cuiabá assumiu o controle da posse de bola, mas esbarrou em sua própria dificuldade de criação, trocando passes lentos no meio-campo sem conseguir infiltrar na defesa adversária. A monotonia só foi quebrada nos acréscimos, quando Raul fez bela jogada individual pela esquerda e bateu cruzado, obrigando o goleiro Gustavo a fazer uma grande defesa para evitar a abertura do placar.

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Festival de bolas na trave e tensão no fim

Se faltou emoção no primeiro tempo, a etapa final compensou com um jogo aberto e dramático. As duas equipes voltaram dispostas a buscar o resultado, e o travessão se tornou o grande protagonista. Aos 22 minutos, Vinícius Peixoto arriscou de fora da área e carimbou o poste do América. A resposta mineira foi imediata e letal: três minutos depois, Segovinha serviu Willian, que soltou uma bomba e viu a bola explodir no travessão do goleiro Marcelo Carné. O jogo virou uma trocação franca, com os dois times desperdiçando oportunidades claras e os goleiros trabalhando sob alta tensão.

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Estrela de garoto brilha e castiga o lanterna

Percebendo a necessidade de sangue novo, o técnico do Cuiabá promoveu a entrada do garoto Aiyran aos 28 minutos. A substituição mudou o destino da partida. Após ter um gol anulado por impedimento, o jovem atacante teve sua redenção aos 44 minutos. Após um bate-rebate confuso dentro da área mineira, a bola sobrou limpa para Aiyran, que bateu de primeira, sem chances para Gustavo, explodindo a Arena Pantanal. O gol desestabilizou o América-MG, que ainda viu seu técnico, Umberto Louzer, ser expulso por reclamação. No último lance do jogo, aos 51 minutos, o Coelho ainda teve a chance do empate, mas a cabeçada de Manoel, após cobrança de escanteio, parou caprichosamente na trave. Com o apito final, o Cuiabá respira na tabela, enquanto o América-MG segue seu calvário na última posição da Série B.

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