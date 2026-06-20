Neste sábado, 20, o São Paulo anunciou por meio de comunicado ao público a demissão de Rui Costa, executivo de futebol do clube desde 2021.

Durante os últimos meses, o presidente do São Paulo, Harry Massis, era pressionado tanto internamente quanto pela torcida pela saída de Rui Costa, dado os resultados ruins acumulados pela equipe Tricolor em campo.

A diretoria agora avalia novos nomes para asumir o cargo em aberto.

Rui Costa no São Paulo

O ex-executivo de futebol do clube em questão chegou ao cargo na gestão do ex-presidente Julio Casares, que renunciou em 21 de janeiro de 2026, dias após o Conselho Deliberativo do clube aprovar a abertura de processo de impeachment.

Rui Costa era reconhecido pelo perfil apaziguador e bom trânsito nos bastidores do futebol nacional. Rui Junto com Muricy Ramalho (à época, coordenador técnico) e Marcos Biasotto (diretor da base), ele formava um tripé da gestão de Casares.

A conquista de maior autonomia frente ao departamento de futebol, também deixou o executivo mais vulnerável às constantes instabilidades do time Tricolor — o que ameaçou a permanência dele no cargo.