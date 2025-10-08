Estêvão titular? Como pode ser a escalação do Brasil contra a Coreia

Carlo Ancelotti esboçou pela primeira vez a seleção brasileira que enfrentará sul-coreanos, nesta sexta-feira, 10, em amistoso

A seleção brasileira enfrenta a Coreia do Sul, nesta sexta-feira, 10, às 8h (de Brasília), no Seul World Cup Stadium, por amistoso internacional. De olho em encontrar a equipe ideal, Carlo Ancelotti comandou treino e esboçou pela primeira vez nesta Data Fifa a escalação do Brasil.

De acordo com informações iniciais do ge, o italiano montou a equipe planejando voltas de Vinicius Júnior e Rodrygo. Além disso, esboçou a titularidade de Vitinho, do Botafogo, e de Estêvão, que vive bom início de passagem pelo Chelsea.

A escalação do Brasil utilizada no treinamento desta quarta-feira, 10, foi: Bento, Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Lucas Paquetá; Estêvão, Matheus Cunha, Vini Júnior e Rodrygo.

Como o Brasil deve se posicionar?

Nesse modelo, que está entre um 4-2-2-2 e um 4-2-4, a seleção deve ter Vini mais próximo do gol. Assim, é possível que o astro do Real Madrid seja um segundo atacante pela esquerda, enquanto Rodrygo pode ser o ponta pelo mesmo lado.

Matheus Cunha, meia-atacante, deve fazer uma função mais centralizada, abaixando para o meio-campo. Já Estêvão deve partir da direita para o meio, tendo em vista que já atuou nos dois espaços recentemente pelos Blues – e era “10” na base do Palmeiras.

Os volantes testados foram Casemiro e Lucas Paquetá. O atleta do Manchester United dificilmente perderá a posição, já o jogador do West Ham terá a concorrência de Bruno Guimarães.

O meio-campista do Newcastle estará à disposição a partir do trabalho da quinta-feira, 9. Peça importante no time de Ancelotti, pode substituir Paquetá ou mesmo entrar no lugar de um dos atacantes, acrescendo mais um jogador ao setor central da equipe.

A defesa começará por Bento, com Vitinho e Douglas Santos nas laterais, e a dupla Éder Militão e Gabriel Magalhães na zaga. O jogador do Botafogo, lateral-direito, sequer estava convocado e entrou na lista com a lesão de Vanderson.