Neymar está na pré-lista de Carlo Ancelotti para os amistosos da seleção brasileira contra França e Croácia, marcados para o fim deste mês, segundo informações do ge. No entanto, o camisa 10 está fora da lista de relacionados para a partida contra o Mirassol, nesta terça-feira, 9.

Curiosamente, Ancelotti iria junto de Rodrigo Caetano, coordenador da seleção, até o interior de São Paulo, para assistir ao duelo e observar o camisa 10 de perto.



O principal jogador do Brasil nas últimas três copas, não defende a seleção desde 2023, em partida que rompeu 0 ligamento cruzado anterior o menisco do joelho esquerdo, mcontra o Uruguai. As partidas contra as seleções europeias estão marcadas para os dias 26 e 31, nos Estados Unidos. A convocação oficial será anunciada na próxima segunda-feira, 16.



Veja os relacionados para Santos x Mirassol