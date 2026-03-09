Neymar está na pré-lista de Carlo Ancelotti para os amistosos da seleção brasileira contra França e Croácia, marcados para o fim deste mês, segundo informações do ge. No entanto, o camisa 10 está fora da lista de relacionados para a partida contra o Mirassol, nesta terça-feira, 9.
Curiosamente, Ancelotti iria junto de Rodrigo Caetano, coordenador da seleção, até o interior de São Paulo, para assistir ao duelo e observar o camisa 10 de perto.
O principal jogador do Brasil nas últimas três copas, não defende a seleção desde 2023, em partida que rompeu 0 ligamento cruzado anterior o menisco do joelho esquerdo, mcontra o Uruguai. As partidas contra as seleções europeias estão marcadas para os dias 26 e 31, nos Estados Unidos. A convocação oficial será anunciada na próxima segunda-feira, 16.
Veja os relacionados para Santos x Mirassol
- Goleiros: Gabriel Brazão, Diógenes e João Pedro
- Laterais-direitos: Igor Vinicius e Mayke
- Zagueiros: Adonis Frias, Luan Peres e Zé Ivaldo
- Laterais-esquerdos: Vinicius Lira e Escobar
- Meio-campistas: Willian Arão, Gabriel Bontempo, Oliva, João Schmidt, Gustavo Henrique, Gabriel Menino e Rollheiser
- Atacantes: Barreal, Miguelito, Rony, Moisés, Gabigol, Thaciano e Lautaro