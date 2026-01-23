Neste sábado, 24, o Estádio Olímpico de Londres recebe um confronto decisivo válido pela 23ª rodada da Premier League. O West Ham encara o Sunderland às 12h30 (de Brasília), em uma partida que coloca frente a frente equipes com ambições opostas na tabela de classificação.

A temporada 2025/26 tem sido desafiadora para o time londrino. Ocupando a 18ª colocação com apenas 17 pontos em 22 jogos, o West Ham abre a zona de rebaixamento e precisa urgentemente fazer valer o mando de campo.

A equipe soma 13 derrotas na competição, refletindo uma instabilidade defensiva que preocupa a torcida.

Apesar do cenário delicado, os Hammers chegam com um fio de esperança após uma vitória importante sobre o Tottenham, por 2 a 1, fora de casa. O objetivo agora é usar esse impulso para superar a ansiedade e iniciar uma sequência de recuperação para garantir a permanência na elite do futebol inglês.

Em situação muito mais confortável, o Sunderland ocupa a 9ª posição, com 33 pontos. A equipe faz uma campanha sólida e se destaca por ser um adversário difícil de ser batido: foram apenas cinco derrotas até o momento.

No entanto, o excesso de empates — nove no total — tem impedido o clube de estar ainda mais acima na classificação.

Os Black Cats entram em campo sem o peso da luta contra o descenso e podem explorar o nervosismo do adversário. Uma vitória em Londres não apenas consolidaria a campanha segura, mas também aproximaria o time da briga por vagas em competições europeias.

Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo através da ESPN 4 (TV fechada) e pelo serviço de streaming Disney+.