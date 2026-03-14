Em uma noite marcada por homenagens ao ator Wagner Moura, o Vitória mostrou que a eficiência vale muito mais que a posse de bola. Neste sábado (14), no Barradão, a equipe baiana superou o Atlético-MG por 2 a 0, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Renato Kayzer e Erick, o Leão castigou a inoperância ofensiva do Galo, garantiu três pontos fundamentais e ultrapassou o rival mineiro na tabela de classificação.
Posse de bola estéril e o bote certeiro
O roteiro do primeiro tempo desenhou um Atlético-MG dono da bola — chegando a registrar 80% de posse nos minutos iniciais —, mas com imensas dificuldades para furar o bloqueio defensivo mandante. Gustavo Scarpa e Cuello tentavam ditar o ritmo, esbarrando em intervenções seguras do goleiro Lucas Arcanjo. A história do jogo começou a mudar aos 15 minutos, quando Marinho sentiu a panturrilha e deu lugar a Erick. Pouco depois, aos 20 minutos, a letalidade rubro-negra apareceu: Renato Kayzer cobrou falta com inteligência, batendo por baixo da barreira que pulou, e viu a bola morrer no canto direito de Everson para abrir o placar.
Estrela de Erick brilha para selar o triunfo
Na volta do intervalo, o panorama tático se manteve. O time comandado por Eduardo Domínguez tentou pressionar, mas abusou dos cruzamentos infrutíferos. Percebendo a ineficiência, o treinador lançou nomes de peso como Hulk e Dudu, mas a defesa do Vitória rebatia todas as investidas pelo alto. O golpe de misericórdia veio aos 22 minutos da etapa final. Erick, que já havia obrigado Everson a fazer um milagre no primeiro tempo, recebeu passe de Gabriel Baralhas, invadiu a área cortando para o meio e disparou um belo chute de canhota, sem chances para o goleiro atleticano.
Respiro na tabela e alerta ligado em Minas
Nos minutos finais, o Galo se lançou ao ataque de forma desordenada, limitando-se a chuveirinhos que consagraram a zaga baiana, liderada por Cacá e Camutanga. Com o apito final, o Vitória celebrou não apenas o triunfo em casa, mas um salto importante na tabela. A equipe chega aos 7 pontos, deixando a zona de perigo para trás e ultrapassando o próprio Atlético-MG, que estaciona nos 5 pontos e acende o sinal de alerta neste início de competição nacional.