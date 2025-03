O principal reforço do Palmeiras para a temporada foi apresentado nesta sexta-feira, 7, na Academia de Futebol. Vitor Roque se solidarizou com o companheiro Luighi pelas ofensas racistas sofridas contra o Cerro Porteño, na Libertadores Sub-20, explicou as suas características de jogo e vestiu a camisa alviverde. Leila Pereira afirmou que pedirá a exclusão da equipe paraguaia da competição.

Publicidade

Vitor Roque fez questão de prestar solidariedade ao atacante, que deixou a partida contra o Cerro Porteño, do Paraguai, aos prantos. Leila foi enfática no seu pedido à Conmebol.

“Passei por isso, mas nunca bati de frente. Admiro muito quem faz esse movimento. O racismo não cabe no futebol e em lugar nenhum. Acho que tem que banir os torcedores do estádio, mandar para a prisão porque racismo já não cabe em lugar nenhum”, disse Vitor Roque. “Vamos requisitar a exclusão do Cerro Porteño da competição. Porque não é a primeira vez que esse clube ataca nossos atletas, nossos torcedores”, completou a presidente.

Publicidade

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Placar (@revistaplacar)

‘Parabéns para mim’

Antes da apresentação, a presidente Leila Pereira explicou a complexidade para contratar um jogador de 25 milhões de euros (equivalente a R$ 152 milhões), a contratação mais cara do futebol brasileiro.

“Em um clube de futebol, quando se conquistam títulos, os responsáveis são o treinador e os atletas. Quando não se conquistam títulos, a responsável é a presidente. Então, parabéns para mim também. Não desisti. Lutei bravamente para a contratação desse atleta”, disse Leila. “Parem de me pedir um 9.”

O atacante, revelado no Cruzeiro e com passagem de destaque pelo Athletico-PR, se mostrou confiante para mostrar o seu melhor futebol e voltar a fazer gols. Para ele, os pedidos da torcida por um centroavante até a sua contratação serão uma motivação extra.

Publicidade

Camisa 9

Aos 20 anos, Vitor Roque volta ao futebol brasileiro depois de passagem pelo Barcelona e pelo Betis. No Velho Continente, foram 49 jogos (21 como titular) e nove gols marcados. O jogador lembrou que não chegou lesionado na Catalunha e teve poucas oportunidades até ser emprestado.

“Sou mais de atacar espaços, fazer gols, que é o que um camisa 9 faz. Vou procurar fazer o máximo de gols que eu puder para ajudar o Palmeiras”, disse o atacante.

Vitor Roque já pode atuar na semifinal do Paulistão. O Palmeiras enfrenta o São Paulo na segunda, às 21h35, no Allianz Parque. A partida será em jogo único, com disputa de pênaltis em caso de empate. A outra semi acontece no domingo, às 18h30, entre Corinthians e Santos, na Neo Química Arena. Já a final será decidida em dois jogos, nos dias 16 e 27 deste mês.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.