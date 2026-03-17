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Aston Villa x Manchester City (26-10-2025)

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O Real Madrid viajou à Inglaterra com uma vantagem confortável e voltou com mais uma vitória incontestável na bagagem. Nesta terça-feira, 17, a equipe espanhola derrotou o Manchester City por 2 a 1 no Etihad Stadium, em Manchester, pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League.

Com boa atuação de Vini Jr, autor de dois gols, os merengues sepultaram qualquer chance de milagre inglês, que ruiu cedo após expulsão do meia Bernardo Silva.

O peso do erro e o castigo merengue

Precisando reverter uma pesada desvantagem de 3 a 0 do jogo de ida, o time de Pep Guardiola começou a partida em alta intensidade, empurrando o adversário para o seu campo de defesa e criando chances. No entanto, a estratégia desmoronou aos 20 minutos em um lance capital. Após Vini Jr ser lançado em velocidade e acertar a trave, o VAR chamou o árbitro Clément Turpin para revisar a origem da jogada.

A imagem foi clara: Bernardo Silva usou o braço de forma deliberada para evitar o gol. O português recebeu cartão vermelho direto e, na cobrança do pênalti, Vini deslocou Donnarumma com categoria no cantinho direito para abrir o placar e silenciar o estádio.

Mesmo com um jogador a menos e precisando de quatro gols apenas para forçar a prorrogação, o City não se entregou. A equipe da casa esbarrou em grandes defesas de Courtois, que parou finalizações perigosas de Rodri e Haaland.

A insistência inglesa foi recompensada na reta final do primeiro tempo, aos 41 minutos. Doku recebeu na esquerda, girou para o fundo e cruzou rasteiro; a bola desviou na zaga e sobrou limpa para o centroavante norueguês, que não marcava há quatro jogos, empatar a partida com o gol aberto.

Controle espanhol e o golpe de misericórdia

Na volta para o segundo tempo, o Real Madrid substituiu Courtois por Lunin por precaução médica, enquanto Guardiola desfez sua linha de quatro defensores, partindo para o tudo ou nada com substituições ofensivas. O City chegou a ter um gol de Doku anulado por impedimento aos 18 minutos, mas o ímpeto esbarrou na maturidade espanhola.

O time de Álvaro Arbeloa passou a valorizar a posse de bola, controlando o relógio e esfriando o jogo. Já nos acréscimos, aos 49 minutos, Tchouameni encontrou Vini Jr livre nas costas da defesa. O brasileiro apenas desviou de canhota para decretar a vitória e fechar o caixão.

Com o placar agregado de 5 a 1, o Real Madrid avança com moral inabalável para as quartas de final. Agora, a equipe merengue aguarda o vencedor do confronto entre Atalanta e Bayern de Munique para conhecer seu próximo adversário na busca por mais uma taça europeia, enquanto o Manchester City foca suas atenções na perseguição ao Arsenal na Premier League.