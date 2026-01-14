A espera acabou para o torcedor cruzmaltino. Nesta quinta-feira, 15 de janeiro de 2026, o Vasco faz sua estreia oficial na temporada diante do Maricá-RJ. O confronto, válido pela primeira rodada do Campeonato Carioca, acontece no caldeirão de São Januário, às 21h30 (horário de Brasília). É o pontapé inicial de um ano que promete muitas emoções e a apresentação dos novos trabalhos técnicos.

A era Diniz e o planejamento cruzmaltino

O Gigante da Colina entra em campo carregando a expectativa de um novo ciclo sob o comando do técnico Fernando Diniz. Conhecido por seu estilo de jogo autoral e ofensivo, o treinador busca começar o estadual com o pé direito, aproveitando o fator casa. No entanto, para esta rodada inaugural, a tendência é o uso de uma equipe alternativa.

Diniz sinalizou a necessidade de preservar os principais atletas neste início de preparação. O clube, ciente das limitações financeiras, foca em um planejamento que visa brigar por títulos, especialmente nos torneios de mata-mata. Entre os desfalques certos estão Jair e Mateus Carvalho, que se recuperam de lesões no joelho. Adson e Lucas Piton, embora recuperados de problemas físicos, também devem ser poupados por precaução.

Maricá busca surpreender na capital

Do outro lado, o Maricá chega ao Rio de Janeiro com a missão de estragar a festa dos anfitriões. Comandado pelo técnico Reinaldo Oliveira, o time visitante encara cada partida da curta Taça Guanabara como uma “final”. A equipe aposta na organização tática e na mescla de jogadores remanescentes com reforços experientes para tentar arrancar pontos preciosos.

Um dos destaques do elenco é o volante Wellington, ex-Vasco, que traz bagagem para o meio-campo. A expectativa do Maricá é aproveitar a possível falta de entrosamento e ritmo de jogo do adversário para conseguir um resultado histórico logo na estreia.

Prováveis escalações

Com a estratégia de rodar o elenco, o Vasco deve ir a campo com uma formação mista, dando oportunidade a jovens talentos e reforços que buscam espaço. Já o Maricá deve manter a base que realizou a pré-temporada.

Provável escalação do Vasco: Daniel Fuzato; Paulo Ricardo, Lyncon, Lucas Freitas e Leandrinho; Juan Sforza, JP, Estrella e Maxime Domínguez; Benjamín Garré e GB.

Provável escalação do Maricá-RJ: Dida; Almir, Victor Pereira, Sandro e Rafael Carioca; Wellington, Matheus Lira e Caio Vítor; Matheus Alessandro, Denílson e Alex.

Onde assistir e arbitragem

A partida terá ampla cobertura de transmissão. O torcedor poderá acompanhar o duelo pelo SporTV (TV Fechada) e Premiere (Pay-per-view). Na internet, a opção gratuita é a GE TV (YouTube), enquanto torcedores fora do Brasil podem assistir pelo Globoplay. A arbitragem ficará a cargo de Bruno Mota Correia.