Vasco Matos decide ficar em Portugal e recusa Botafogo

Vasco Matos não será treinador do Botafogo. Após um acordo inicial, a situação mudou nas últimas horas e o negócio foi desfeito. O técnico português decidiu permanecer no Santa Clara, que anunciou na manhã desta quarta-feira, 19, a extensão de seu contrato até 2027.

𝑽𝒂𝒔𝒄𝒐 𝑴𝒂𝒕𝒐𝒔 𝒂𝒕𝒆́ 2027! 🙌⚽ Que venham mais jornadas repletas de conquistas, dedicação e muita #PaixãoPelosAçores pic.twitter.com/zB8GN5e7wU — cd.santaclara (@CD_SantaClara) February 19, 2025

De acordo com o UOL, Matos estava entusiasmado com a oportunidade de trabalhar no Brasil, mas a negociação enfrentou dois obstáculos principais. Primeiro, fontes próximas ao treinador indicaram que o Botafogo não conseguiu garantir que ele poderia exercer seu cargo em competições de alto nível, como na Libertadores e no Supermundial. Além disso, Matos não apreciou propostas de alterações de última hora no acordo previamente estabelecido. O Botafogo havia oferecido ao português um contrato de dois anos.

Com a desistência de Vasco, o Botafogo retorna ao mercado em busca de um substituto para Artur Jorge. O treinador português, atualmente no Al-Rayyan, do Catar, deixou o clube no início de janeiro. Na semana passada, o Alvinegro anunciou o retorno de Cláudio Caçapa, que assinou como auxiliar técnico permanente e atuará como interino.

A equipe viaja para Buenos Aires, nesta quarta, onde enfrentará o Racing no jogo de ida da Recopa Sul-Americana.