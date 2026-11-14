A torcida de Kosovo vaiou o hino de Israel antes do jogo entre as duas equipes neste sábado, 14, pela Liga B da Liga das Nações da Uefa. A partida, que acabou empatada em 0 a 0, foi relizadaem Pristina, capital do país europeu.

A postagem acima ainda acrescenta que os fãs locais continuaram as vaias “toda vez que um jogador israelense tocava na bola.” A insatisfação foi motivada pela atuação do país rival na guerra da Faixa de Gaza.

Alguns jogadores kosovares também mantiveram as cabeças baixas durante execução do hino israelense.

Guerra em Gaza

A guerra na Faixa de Gaza teve seu estopim mais recente em 7 de outubro de 2023, com o ataque surpresa do grupo Hamas contra o território de Israel e a consequente retaliação militar em larga escala por parte do governo israelense.

Desde então, o país impôs um cerco total a Gaza — cortando o fornecimento de água, energia, alimentos e combustível — e iniciou uma campanha de intensos bombardeios e incursões terrestres com o objetivo declarado de destruir a capacidade militar e governamental do Hamas. As ações, condenadas internacionalmente, já deixaram cerca de 74 mil palestinos mortos.

O jogo contra o Kosovo não foi o primeiro no qual a seleção israelense se envolveu em polêmica. Contra a Áustria, em 24 de setembro, o atacante Abu Farchi foi espulso após comemorar gol com a bandeirinha de escanteio. Para alguns, ele fez alusão a uma arma dando um tiro.