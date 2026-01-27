O Fluminense lamentou nesta terça-feira, 27, a morte do ex-jogador Tato. Carlos Alberto Araújo Prestes, de 64 anos, foi o ponta-esquerda titular no tricampeonato carioca (1983, 1984 e 1985) e no brasileiro (1984).

Tato disputou 236 jogos e marcou 17 gols com a camisa do Fluminense informou o clube nas redes sociais.

“Toda a nossa força e solidariedade aos amigos, familiares e a todos os torcedores e admiradores do nosso ídolo neste momento tão difícil. Tato está marcado pra sempre na história do Fluminense Football Club”, disse o Fluminense em nota.