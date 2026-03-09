O São Paulo anunciou nesta segunda-feira, 9, a demissão do técnico Hernán Crespo. Também deixam o clube os auxiliares Juan Branda e Victor López, os preparadores físicos Federico Martinetti e Leandro Paz, além do preparador de goleiros Gustavo Nepote.

Crespo iniciou sua segunda passagem pelo MorumBIS em julho de 2025. Desde então, comandou a equipe em 46 partidas, com 21 vitórias, sete empates e 18 derrotas.

No total das duas passagens pelo clube, o treinador argentino dirigiu o São Paulo em 99 jogos. O retrospecto soma 45 vitórias, 26 empates e 28 derrotas. Campeão paulista em 2021, ele marcou seu primeiro período no comando com o título estadual.