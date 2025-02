Santos planeja reformas para o CT após críticas de Neymar

O Centro de Treinamento Rei Pelé, conhecido por ser um dos locais mais emblemáticos do Santos FC, prepara-se para receber importantes reformas visando a melhoria da infraestrutura. Este movimento foi incentivado pela recente volta de Neymar ao clube, que destacou a necessidade de atualizações que acompanhem o desenvolvimento da tecnologia e as necessidades modernas dos atletas. O craque, ao retornar, observou que as instalações permanecem similares às de quando saiu para o Barcelona em 2013, ressaltando a importância de tais mudanças.

As informações são do GE.

O início das reformas já havia sido planejado por Marcelo Teixeira no ano passado, focando principalmente em atualizações no hotel do CT. Essas melhorias incluem a reformulação dos quartos, novos armários e modificações no layout geral. Além disso, os banheiros devem passar por uma renovação completa, oferecendo melhores condições de higiene e conforto para todos os jogadores que frequentam o local regularmente.

Jogadores do Santos

Quais melhorias são esperadas no CT Rei Pelé?

A principal intenção das reformas no CT Rei Pelé é proporcionar um ambiente mais moderno e acolhedor para os jogadores. As melhorias previstas abrangem a substituição de mobiliário, com novas camas já adquiridas no ano anterior a pedido dos jogadores. Isso incluiu a troca de lençóis por versões de alta qualidade, promovendo um repouso mais adequado durante as concentrações.

Além da atualização dos quartos, a área de convivência também recebeu atenção especial. A inclusão de novas atividades de lazer, como sinuca e videogames, melhora a dinâmica entre os atletas, permitindo um espaço de relaxamento e interação fora dos treinos. Os jardins foram revitalizados, e o ambiente foi pintado para criar uma atmosfera mais vibrante e acolhedora.

Como a nova Vila Belmiro influenciará as reformas?

O acordo para a construção da nova Vila Belmiro pela WTorre trouxe uma nova dinâmica para o planejamento das reformas. Existe a possibilidade de que, durante as obras, o hotel do CT precise ser fechado, realocando temporariamente os jogadores para outro local de concentração. Isso reflete uma abordagem integrada entre as melhorias na Vila e no CT, buscando alinhamento entre as facilidades de treino e de jogo.

A inevitável mudança para São Paulo, para os jogos, pode ter um impacto positivo na aceleração e ampliação das reformas. A capacidade de adaptação do Santos FC a essas mudanças residirá na eficiência do planejamento e execução das obras.

Quais são os planos da diretoria do Santos para o CT?

A diretoria do Santos, liderada por Marcelo Teixeira, está fortemente comprometida com a evolução do CT Rei Pelé, não só nas reformas tangíveis, como na melhoria contínua das condições gerais proporcionadas aos atletas. A reforma inclui não apenas atualizações estruturais, mas também a criação de um ambiente mais funcional e moderno, que reflita o prestígio e a história do clube.

A inclusão de novas tecnologias e o foco em sustentabilidade estão entre as pautas discutidas para o futuro do centro de treinamento. A intenção é manter o Santos como referência no cenário esportivo, provendo aos atletas uma base de operações que favoreça o desenvolvimento pessoal e profissional de cada um.

Possíveis desafios no âmbito das reformas

Apesar do entusiasmo em torno das reformas, alguns desafios são inevitáveis. Questões financeiras, logísticas e de agendamento surgem como principais obstáculos. A adaptação às mudanças necessárias sem interromper o treino regular dos atletas requer planejamento cuidadoso e execução precisa por parte da diretoria.

Por outro lado, as reformas representam um investimento a longo prazo, com potencial para atrair novos talentos ao clube, além de melhorar a moral e motivação dos jogadores atuais. O comprometimento da diretoria para superar esses desafios será crucial para o sucesso das mudanças no CT Rei Pelé.

