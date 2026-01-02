O ex-lateral Roberto Carlos recebeu alta hospitalar na última quinta-feira, 1º, após passar por uma cirurgia cardíaca no fim de 2025. O procedimento foi realizado após exames detectarem uma obstrução em uma artéria coronária.

Pentacampeão mundial com a seleção brasileira, o ex-jogador foi submetido a uma angioplastia coronariana. Segundo informações divulgadas pelo hospital, a cirurgia ocorreu sem intercorrências.

Ainda durante a internação, Roberto Carlos usou as redes sociais para tranquilizar torcedores e seguidores. Ele afirmou que não sofreu um ataque cardíaco e destacou que o procedimento foi bem-sucedido.

Após receber alta, Roberto Carlos agradeceu publicamente à equipe médica responsável pelo acompanhamento e pelo tratamento durante o período de internação.