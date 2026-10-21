O atacante Richarlison, jogador do Tottenham, publicou um vídeo em suas redes sociais nesta quarta-feira, 21, apresentando documentos que atestam a regularidade na compra de uma propriedade em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro. O local é centro de uma disputa jurídica envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à presidência do Brasil.

De acordo com o atleta, o terreno foi adquirido em outubro de 2020 em sociedade com o empresário e político Alencar da Silveira Júnior. Richarlison declarou ter investido cerca de R$ 10 milhões no local. O valor engloba o repasse de R$ 4,66 milhões aos ocupantes anteriores, além de reformas na infraestrutura e despesas com segurança privada.

O jogador relatou ainda que a solicitação de regularização protocolada por seu grupo na Secretaria do Patrimônio da União (SPU) permaneceu sem desfecho por dez meses, período após o qual os direitos possessórios foram concedidos ao advogado Willer Tomaz. Conhecido por sua proximidade com a família Bolsonaro, Tomaz ganhou repercussão nacional após ser investigado em operações da Polícia Federal e apontado em relatórios oficiais por movimentações bilionárias em plataformas de apostas e suspeitas de lavagem de dinheiro

A defesa de Willer Tomaz sustenta publicamente que a obtenção dos direitos sobre a área ocorreu dentro da legalidade e que a posse foi chancelada por decisões judiciais. Em declarações anteriores, os representantes legais contestaram os números apresentados por Richarlison e reiteraram a regularidade de todo o processo administrativo junto aos órgãos federais.