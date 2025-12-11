O Serra Dourada, símbolo do futebol em Goiás, passará pela maior obra de reforma de sua história, a partir do próximo ano. Em maio de 2026, a concessionária Construcap iniciará as intervenções, com entrega prevista para meados de 2028, em um processo que também visa mudar todo o complexo esportivo e urbano do entorno.

O investimento previsto varia de R$ 300 milhões a R$ 1,5 bilhão, dependendo da etapa e da evolução do projeto ao longo dos 35 anos de concessão, vencida em leilão. A modernização amplia a capacidade de 38 mil para 44 mil torcedores em jogos e permite que o estádio receba até 60 mil pessoas em eventos musicais, parte do plano de recolocar o estado na mira de turnês internacionais.