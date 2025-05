Ramon Menezes avalia ‘grupo da morte’ da seleção no Mundial sub-20

Brasil está no Grupo C, que conta com México, Marrocos e Espanha; equipe utilizará Data Fifa para realizar três amistosos no Egito

A seleção brasileira terá uma difícil tarefa na disputa do próximo Mundial sub-20, que ocorrerá entre 27 de setembro e 19 de outubro no Chile. No “grupo da morte” da competição ao lado de México, Marrocos e Espanha, com todos os jogos na capital Santiago, o técnico Ramon Menezes fez uma análise das dificuldades e dos adversários da primeira fase.

“Realmente, caímos num grupo com seleções de enfrentamento difícil. Quanto ao México, tivemos a oportunidade de realizar dois jogos contra eles no ano passado. Conhecemos bem. A Espanha tem tradição e qualidade indiscutível. E o futebol de Marrocos vem crescendo muito, não só no profissional como também na base. É a segunda vez seguida que pegamos um grupo bem competitivo. No Mundial de 2023, foi assim com Itália e Nigéria. Mas confiamos muito no trabalho que vem sendo feito”, disse Ramon.

Diante do México, o retrospecto recente é favorável: em 2024 foram duas vitórias, por 2 a 1 e 3 a 2, em partidas realizadas em São Januário. Assim como a seleção principal, o Brasil também lutará pelo hexacampeonato mundial no sub-20. O último título conquistado pela seleção aconteceu em 2011.

No sábado, 31, o treinador e sua comissão técnica viajam para o Egito, onde o Brasil aproveitará a Data Fifa paravrealizar três amistosos de preparação, todos contra seleções que também estarão no Mundial: os donos da casa, no dia 4 de junho, a Arábia Saudita, no dia 7, e a Coreia do Sul, no dia 10. Os jogadores se apresentam no Cairo, capital do Egito, na segunda-feira.

O Mundial da categoria volta a ser disputado na América do Sul após somente dois anos. A última, disputada na Argentina, em 2023, consagrou o Uruguai como campeão, enquanto o país caiu para Israel nas quartas de final.

