Quem marcou o primeiro gol da história dos estádios

Autores inusitados, grandes ídolos e mais: confira quem inaugurou as redes dos principais estádios do Brasil

Inaugurar um estádio é sempre um momento histórico. E marcar o primeiro gol nessas ocasiões garante ao autor um lugar definitivo na memória do futebol.

De Didi no Maracanã a Paulinho na Arena MRV, diversos jogadores inscreveram seus nomes como protagonistas do apito inicial em alguns dos principais palcos do país. Inclusive, alguns foram os que anotaram um tento amargo — e inesperado — para o dono da casa, como Giovanni Augusto e Ananias, na Neo Química Arena e Allianz Parque, respectivamente.

Assim, abaixo levantamos e reunimos quem foram os autores dos primeiros gols dos grandes estádios brasileiros, com datas, resultados e partidas. Confira;

Os autores dos primeiros gols do estádios brasileiros

Maracanã

Autor do primeiro gol: Didi (seleção carioca)

Seleção carioca 1×3 seleção paulista – 16 de junho de 1950

Mané Garrincha

Autor do primeiro gol: Vaguinho (Corinthians)

CEUB 1×2 Corinthians – 10 de março de 1974

MorumBis

Autor do primeiro gol: Peixinho (São Paulo)

São Paulo 1×0 Sporting – 2 de outubro de 1960

Castelão

Autor do primeiro gol: Erandir Pereira (Ceará)

Ceará 1×0 Vitória – 18 de novembro de 1973

Mineirão

Autor do primeiro gol: Buglê (seleção mineira)

Seleção mineira 1×0 River Plate – 5 de setembro de 1965

Arruda

Autor do primeiro gol: Betinho (Santa Cruz)

Santa Cruz 1×0 seleção brasileira olímpica – 7 de junho de 1972

Arena do Grêmio

Autor do primeiro gol: André Lima (Grêmio)

Grêmio 2×1 Hamburgo – 8 de dezembro de 2012

Mangueirão

Autor do primeiro gol: Mesquita (seleção paraense)

Seleção paraense 4×0 Uruguai – 4 de março de 1978

Beira-Rio

Autor do primeiro gol: Claudiomiro (Internacional)

Internacional 2×1 Benfica – 6 de abril de 1969

Fonte Nova

Autor do primeiro gol: Antônio (Botafogo-BA)

Botafogo-BA 1×1 Guarany-BA – 28 de janeiro de 1951

Arena Fonte Nova

Autor do primeiro gol: Renato Cajá (Vitória)

Bahia 1×5 Vitória – 7 de abril de 2013

Neo Química Arena

Autor do primeiro gol: Giovanni Augusto (Figueirense)

Corinthians 0x1 Figueirense – 18 de maio de 2014

Nilton Santos

Autor do primeiro gol: Alex Dias (Fluminense)

Fluminense 1×2 Botafogo – 30 de junho de 2007

Arena Pernambuco

Autor do primeiro gol: Luiz Eduardo (Náutico, gol contra)

Náutico 1×1 Sporting – 22 de maio de 2013

Arena MRV

Autor do primeiro gol: Paulinho (Atlético Mineiro)

Atlético Mineiro 2×0 Santos – 27 de agosto de 2023

Arena Pantanal

Autor do primeiro gol: Reinaldo (Luverdense)

Luverdense 2×1 Vasco – 26 de abril de 2014

Arena da Amazônia

Autor do primeiro gol: Max (Remo)

Nacional 2×2 Remo – 9 de março de 2014

Allianz Parque

Autor do primeiro gol: Ananias (Sport)

Palmeiras 0x2 Sport – 19 de novembro de 2014

Ligga Arena

Autor do primeiro gol: Collares (Internacional-PR)

Internacional-PR 3×0 Paranaguá – 21 de dezembro de 1913

Couto Pereira

Autor do primeiro gol: Gildo (Coritiba)

Coritiba 4×2 América-RJ – 20 de novembro de 1932