Ousmane Dembélé segue no Paris Saint-Germain. De acordo com o jornal francês L’Equipe, o atacante renovou com o clube até 2030, com assinatura oficial esperada para as próximas semanas. Vencedor da Bola de Ouro de 2025, o jogador recebeu sondagens de equipes da Arábia Saudita, mas chegou a um acordo para continuar no time francês.
Antes da renovação, o vínculo de Dembélé com o PSG era válido até 2028. Conforme relembra o jornal, o atacante chegou a demonstrar o desejo de seguir no clube e fazer história antes de se transferir para um time fora da Europa.
Atual temporada de Dembélé
Nesta temporada, contudo, o início de Dembélé não é das mais constantes. No empate em 2 a 2 contra o Rennes, válido pela primeira rodada da Ligue 1, o atacante foi substituído no intervalo, após o adversário abrir 2 a 0. O recém-chegado Ferrán Torres entrou em seu lugar e marcou os dois gols do PSG.
Até o momento, Dembélé sequer conseguiu atuar em uma partida inteira. Na derrota por 1 a 0 contra o Lens, válida pela Supercopa da França, o atacante entrou apenas aos 15 minutos do segundo tempo, mas não conseguiu reverter o placar. Na Supercopa da Uefa, o francês entrou no intervalo e deu uma assistência na vitória por 2 a 1 contra o Aston Villa, ajudando na conquista do título.