Se você fosse Frank Ilett, de que tamanho estaria seu cabelo? O torcedor do Manchester United faz sucesso mundial nas redes sociais em razão de uma promessa ousada: disse que só voltaria a cortar o cabelo depois que os Diabos Vermelhos ganhassem cinco jogos seguidos.

West Ham e Manchester United se enfrentam nesta terça-feira, 10, às 17h15 (de Brasília), pela 26ª rodada da Premier League 2025/26. A partida pode completar a quinta vitória consecutiva do United e, finalmente, permitir que Illet mude seu corte.

Frank decidiu, em 5 outubro de 2024, não cortar o cabelo até que o clube alcançasse cinco vitórias seguidas. À época o cabelo de Ilett estava raspado. Um ano e três meses se passaram (493 dias, para ser mais exato) e, até então, nada de o United liberar sua ida ao barbeiro.

A última sequência de 5 vitórias

A última vez que o Manchester United venceu cinco partidas seguidas foi no dia 18 de fevereiro de 2024. A quinta vitória consecutiva aconteceu diante do Luton Town por 2 a 1, com dois gols de Hojlund, na 25ª rodada da Premier League da temporada 23/24. Naquele período, Erik Ten Hag ainda era técnico dos Red Devils.

Dentre os 20 clubes da Série A do Brasileirão em 2026, seis amargam uma seca maior que a do United: Grêmio, Vasco, Coritiba, Red Bull Bragantino, Santos e Chapecoense, de acordo com levantamento do Sofascore.

O torcedor que teria o cabelo mais curto no momento seria o do Bahia, que emendou sete vitórias nos sete primeiros jogos deste ano. Athletico-PR e Remo e Cruzeiro completam o o pódio. Confira, abaixo a lista completa.

Última vez que os times da Série A venceram 5 jogos em sequência