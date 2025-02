Para Dorival ver: Neymar é discreto, mas faz ‘lição de casa’ por seleção

A partida contra o Noroeste na noite desta quarta-feira, 19, valia para o Santos a manutenção do sonho de classificação à próxima fase do Campeonato Paulista. Para Neymar, a oportunidade perfeita de chancelar sua volta à seleção brasileira.

O Peixe fez sua parte, vencendo por 3 a 0, enquanto o jogador, mesmo ainda longe do seu ideal e atuação bastante discreta, o suficiente para encaminhar um retorno com a amarelinha depois de mais de um ano – a última vez foi em outubro de 2023.

Dorival Júnior esteve presente em um dos camarotes do estádio ao lado do preparador físico Celso Rezende e do fisiologista Guilherme Passos. Dias antes, a comissão do treinador havia visitado o CT Rei Pelé para conversar com profissionais do clube.

A fala de Rezende na ocasião deixou claro que se houver entendimento que Neymar apresenta condições físicas, será convocado: “na parte técnica e tática do Neymar eu acho que não existe nem motivo para ninguém avaliar. Ele é acima da curva, é um craque. É lógico que o Dorival deve vir assistir o jogo para ver o desenvolvimento, não só do Neymar, mas do Santos”, disse o profissional.

“A parte técnica e tática do Neymar não se discute”, completou o preparador.

Neymar permaneceu em campo por 69 minutos, sendo substituído por Thaciano, autor do terceiro gol. Segundo estatísticas do Sofascore, teve 48 ações com a bola, acertou 22 dos 30 passes que tentou (73% no quesito), deu um passe decisivo, acertou um em seis cruzamentos que tentou, errou as duas finalizações, ganhou cinco de nove duelos pelo chão, perdeu 16 bolas.

O Príncipe é substituído e sai muito aplaudido no Alçapão! 👏🏽👏🏽 pic.twitter.com/io7hUgf4Xt — Santos FC (@SantosFC) February 19, 2025

Taticamente, atuou mais próximo a área e ao centroavante Tiquinho Soares, recuando menos e deixando a função de armar jogadas muitas vezes com Soteldo e Guilherme, autor de um dos gols da noite, o décimo em 11 jogos.

Quando teve a bola nos pés, tirou boas jogadas da cartola como quando encontrou Guilherme livre na ponta esquerda, aos seis minutos, após arrancar em diagonal partindo da outra ponta. O camisa 11 isolou. Aos 11, ainda levantou a torcida com um chapéu no meio-campo em Denner.

Saiu de campo ovacionado pela torcida, com a vitória encaminhada por 2 a 0 e a convocação também. Para a lista de 23 jogadores, Dorival não contará com o meio-campista Lucas Paquetá, do West Ham, que se recupera de uma lesão no tornozelo.

Caminho ainda mais aberto para ele, uma vez que o jogador é nome recorrente em convocações.. Procurado por PLACAR, Dorival preferiu não falar.

