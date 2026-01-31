Lucas Paquetá está regularizado e pode voltar a atuar pelo Flamengo já neste domingo, 1º, na Supercopa do Brasil contra o Corinthians, em Brasília. O meio-campista teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e passou a ficar oficialmente à disposição do técnico Filipe Luís para o primeiro título em disputa na temporada.

A regularização encerra a etapa burocrática da transferência e abre caminho para a reestreia de um jogador formado no Ninho do Urubu, que retorna com status de contratação badalada. O último jogo de Paquetá pelo Flamengo aconteceu em dezembro de 2018, quando ele se despediu do clube pouco antes de embarcar para o Milan.

A sua última atuação foi no dia 1ª de dezembro daquele ano, na 38ª rodada do Brasileirão, contra o Athletico Paranaense. A partida terminou em 2 a 1 para o Furacão.

A tendência é que ele não seja titular imediatamente, mas a comissão técnica avalia a possibilidade de utilizar Paquetá já na Supercopa. Filipe Luís pode escalar o jogador em função de segundo volante, meia central ou aberto pela direita.