O Conselho Deliberativo do Palmeiras aprovou por unanimidade, em 17 de março de 2026, as contas do exercício de 2025. Conforme reportado pelo ge.globo, o clube registrou um faturamento recorde de R$ 1,783 bilhão e um superávit contábil de R$ 292,4 milhões, consolidando o maior desempenho financeiro de sua história.

Quais fatores geraram o superávit recorde do clube?

O resultado final superou em mais de 22 vezes a meta orçamentária inicial, que previa um saldo positivo de R$ 12,4 milhões. A aprovação ocorreu após parecer favorável do Conselho de Orientação e Fiscalização (COF), reforçando a eficiência da gestão atual e a solidez financeira da instituição.

O desempenho excepcional é fruto da arrecadação em premiações e transferências. Mesmo investindo R$ 771,1 milhões no elenco, o clube manteve o equilíbrio operacional. As premiações no Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e Libertadores somaram R$ 318,9 milhões.

Como as receitas foram distribuídas no balanço oficial?

A receita operacional líquida fechou em R$ 1,628 bilhão. De acordo com os dados oficiais apresentados ao Conselho, os principais pilares da arrecadação foram:

Negociação de atletas: R$ 602,2 milhões

R$ 602,2 milhões Premiações esportivas: R$ 318,9 milhões

R$ 318,9 milhões Patrocínio e publicidade: R$ 203,3 milhões

R$ 203,3 milhões Direitos de transmissão: R$ 180 milhões

R$ 180 milhões Programa Sócio Avanti: R$ 73,6 milhões

Qual a situação da dívida e do patrimônio líquido?

Apesar do faturamento bilionário, o clube monitora um passivo total de R$ 1,584 bilhão registrado ao fim do exercício. No entanto, o indicador de solidez permanece positivo, com o patrimônio líquido encerrando o período em R$ 568,9 milhões.

Este cenário demonstra que a geração constante de receitas e a valorização do patrimônio garantem uma estrutura sustentável para as próximas temporadas, permitindo ao clube manter obrigações financeiras elevadas para sustentar a competitividade em campo.