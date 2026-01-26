A fase de liga da Uefa Champions League chega ao seu momento derradeiro nesta quarta-feira, 28. No Alphamega Stadium, em Limassol, Chipre, o Pafos recebe o Slavia Praga às 17h (horário de Brasília), em confronto válido pela 8ª rodada. O duelo opõe uma equipe que ainda sonha com a classificação contra um adversário que busca apenas encerrar sua participação com dignidade.

Cenário decisivo para os cipriotas

Para o time da casa, a partida é tratada como uma final. O Pafos realiza uma campanha histórica, mas chega à última rodada em situação delicada. Ocupando a 32ª colocação com 6 pontos (uma vitória, três empates e três derrotas), a equipe precisa obrigatoriamente vencer para ter chances de alcançar a zona de repescagem (do 9º ao 24º lugar), que garante vaga nos playoffs do mata-mata.

O clube manda o jogo no Alphamega Stadium, uma vez que seu campo habitual, o Stelios Kyriakides Stadium, não atende aos padrões exigidos pela UEFA para esta fase da competição. A expectativa é de casa cheia para empurrar o time rumo a um feito inédito.

Slavia Praga joga pela honra

Do outro lado, o Slavia Praga vive um drama na tabela. Na 34ª posição com apenas 3 pontos, a equipe tcheca ainda não venceu nesta edição do torneio, somando três empates e quatro derrotas. Virtualmente eliminada e sem chances reais de avançar, a equipe comandada por Jindřich Trpišovský entra em campo com o objetivo de conquistar sua primeira vitória e evitar terminar a competição nas últimas posições, o que seria um golpe moral e financeiro para o clube.

Onde assistir a Pafos x Slavia Praga

O confronto decisivo terá transmissão oficial para o Brasil através da plataforma de streaming Max (antiga HBO Max), que detém os direitos de exibição da Champions League. Nos Estados Unidos, a partida pode ser acompanhada pelo Paramount+, enquanto no Reino Unido a transmissão fica a cargo da TNT Sports.