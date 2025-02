Neymar é o líder de artilheiros brasileiros na atualidade, veja lista

Neymar está novamente no elenco do Santos, pronto para vestir a camisa do time em um confronto oficial. A reestreia do jogador ocorrerá nesta quarta-feira (5), às 21h35, em partida contra o Botafogo-SP pelo Campeonato Paulista de 2025. A volta de Neymar ao clube que o revelou tem gerado grandes expectativas e movimentado o cenário do futebol brasileiro e mundial.

Publicidade

Embora Neymar não tenha atuado com regularidade nos últimos anos devido a lesões e outras questões, ele se mantém como um dos maiores artilheiros brasileiros em atividade no futebol mundial. O atacante, com 32 anos de idade, continua a ser uma figura importante no esporte, destacando-se tanto por seu talento quanto por sua popularidade.

Raul Baretta/ Santos FC

Números Impressionantes de Neymar

Neymar consolidou-se como um dos maiores goleadores brasileiros da atualidade. Com 439 gols registrados em 719 jogos, ele lidera o ranking dos atletas nascidos no Brasil que ainda estão na ativa quando se trata de balançar as redes. Estes números refletem não apenas sua habilidade em campo, mas também sua consistência ao longo dos anos.

Publicidade

Além dos gols, Neymar também se destaca por suas assistências e seu estilo de jogo criativo, o que o torna um talento incomparável no mundo do futebol. A presença de Neymar, tanto em clubes quanto na seleção brasileira, tem sido sinônimo de qualidade e espetáculo, o que aumenta ainda mais a expectativa para seu desempenho no Santos.

Quem são os outros artilheiros brasileiros em atividade?

Além de Neymar, outros jogadores brasileiros se destacam por suas conquistas dentro de campo. Hulk, com 38 anos, já marcou 431 gols em 853 jogos, mostrando sua efetividade como atacante. Vagner Love, que atualmente defende as cores do Avaí, chegou aos 413 gols em 892 jogos.

Completa o ranking dos cinco brasileiros com mais gols em atividade o veterano Nenê, do Juventude, que marcou 279 gols em 1016 jogos. Por último, Gabriel Barbosa, conhecido como Gabigol e agora atuando pelo Cruzeiro, alcançou 255 gols em apenas 548 jogos, o que ressalta sua eficiência como goleador.

Publicidade

439 – Neymar (719 jogos) 431 – Hulk (853 jogos) 413 – Vagner Love (892 jogos) 279 – Nenê (1016 jogos) 255 – Gabriel Barbosa (548 jogos)

Qual o impacto do retorno de Neymar ao Santos?

A chegada de Neymar ao Santos promete ter um impacto significativo não apenas no desempenho do time dentro de campo, mas também no clube como um todo. O aumento na venda de ingressos e produtos licenciados, bem como a atratividade para patrocinadores, são alguns dos reflexos imediatos de seu retorno.

Além disso, a presença de Neymar pode servir como inspiração para novos talentos da equipe, fomentando um ambiente competitivo e de aprendizado contínuo. A expectativa é que ele contribua não só com gols, mas com sua experiência e liderança, ajudando o time a alcançar novos patamares nas competições.

Perspectivas para o futuro de Neymar

Com a volta ao Santos, Neymar espera reestabelecer sua carreira após anos de ausência prolongada do futebol de alto nível devido a lesões e outros desafios. O compromisso do jogador com o clube é uma oportunidade para revitalizar sua trajetória no esporte e possivelmente abrir novas portas no futuro.

Aos 32 anos, o craque brasileiro tem ainda alguns anos de jogo pela frente, e sua determinação será crucial para novas conquistas e para seguir aumentando suas impressionantes estatísticas. O Santos, por sua vez, terá a chance de usufruir novamente do talento de um dos maiores jogadores que já passaram por suas fileiras.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.