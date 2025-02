Mesmo com Messi, Inter Miami não é o clube mais valioso da MLS, veja o ranking!

A Major League Soccer (MLS) tem experimentado um crescimento notável em termos de popularidade e valor de mercado. Segundo a lista anual divulgada pela Forbes, os 29 clubes que compõem a liga atualmente têm um valor combinado que ultrapassa os US$ 20 bilhões, aproximadamente R$ 115 bilhões. Este aumento reflete o fortalecimento do futebol nos Estados Unidos e o crescente interesse dos torcedores.

O Los Angeles Football Club (LAFC), de Hugo Lloris e Olivier Giroud, mantém sua posição como o clube mais valioso da MLS pelo terceiro ano consecutivo. Avaliado em US$ 1,25 bilhão, o LAFC apresenta um aumento de 4% em relação ao ano anterior. Este valor é quase o dobro da média das franquias da liga, que está em torno de US$ 690 milhões. Este cenário destaca a competitividade e o apelo financeiro que a MLS vem adquirindo ao longo dos anos.

Messi pelo Inter Miami – Fonte: Instagram/@leomessi

Ranking dos valores dos clubes na MLS

Los Angeles Football Club (LAFC) – US$ 1,25 bilhão (R$ 7,1 bilhões) Inter Miami – US$ 1,2 bilhão (R$ 6,8 bilhões) LA Galaxy – US$ 1 bilhão Atlanta United FC – US$ 975 milhões New York City FC – US$ 875 milhões

Qual o impacto de Lionel Messi no Inter Miami?

A chegada de Lionel Messi ao Inter Miami em julho de 2023 teve um impacto significativo no valor do clube. Desde a sua contratação, o Inter Miami viu seu valor aumentar em 17%, atingindo US$ 1,2 bilhão. Este crescimento posiciona o clube como o segundo mais valioso da MLS, apenas atrás do LAFC.

Desde 2022, o valor do Inter Miami dobrou, impulsionado por patrocínios recordes e um crescente engajamento dos fãs. A expectativa é que, na próxima atualização do ranking, prevista para fevereiro de 2026, o Inter Miami possa alcançar a liderança entre os clubes mais valiosos da liga.

Outros clubes em destaque na MLS

Além do LAFC e do Inter Miami, outros clubes também se destacam na lista da Forbes. O LA Galaxy ocupa a terceira posição, com uma avaliação de US$ 1 bilhão. O Atlanta United FC segue na quarta posição, avaliado em US$ 975 milhões, enquanto o New York City FC fecha o top 5 com um valor de US$ 875 milhões.

Esses números evidenciam o crescimento contínuo das franquias da MLS e a valorização do futebol nos Estados Unidos. A 30ª temporada da liga, que começou recentemente, promete trazer ainda mais emoções e, possivelmente, novas mudanças no cenário financeiro das equipes.

Quais são as perspectivas para o futuro da MLS?

Com o aumento do valor das franquias e a crescente popularidade do futebol nos Estados Unidos, as perspectivas para o futuro da MLS são promissoras. A liga continua a atrair grandes nomes do futebol mundial, o que contribui para o aumento do interesse dos torcedores e dos patrocinadores.

Além disso, a expansão da liga e a entrada de novos investidores devem continuar a impulsionar o crescimento financeiro das equipes. A expectativa é que a MLS se consolide cada vez mais como uma das principais ligas de futebol do mundo, atraindo talentos e aumentando sua presença global.

