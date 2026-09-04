Em uma tarde de calor intenso e final eletrizante no Estádio Olímpico de La Cartuja, o Betis impôs a primeira derrota ao Real Madrid na temporada 2026/27 do Campeonato Espanhol. Com uma atuação monumental do goleiro Valles, que defendeu um pênalti de Kylian Mbappé nos acréscimos, a equipe de Sevilla venceu por 1 a 0 nesta sexta-feira. O único gol da partida foi marcado pelo estreante Troy Parrott, garantindo a recuperação dos donos da casa e derrubando os 100% de aproveitamento do time merengue.

Pressão merengue e o paredão alviverde

O primeiro tempo foi marcado por um Real Madrid agressivo, que tentou sufocar o Betis desde os minutos iniciais, mas esbarrou na falta de sorte e em uma defesa inspirada. Aos 15 minutos, Vini Júnior quase abriu o placar ao acertar a trave após passe de Mbappé. Pouco depois, o próprio atacante francês teve a chance com o gol aberto, mas viu o zagueiro Bartra salvar de forma heroica em cima da linha.

Quando a defesa não conseguia bloquear, o goleiro Valles começava a desenhar sua noite de gala. O arqueiro fez intervenções cruciais, incluindo uma defesa espetacular em uma cabeçada à queima-roupa de Bellingham e contando com a sorte quando Huijsen carimbou o travessão nos acréscimos da primeira etapa. O Betis, por sua vez, assustava em transições rápidas com Antony e Cucho, mantendo o duelo tenso.

Estrela de estreante e drama no apagar das luzes

O forte calor de 34°C em Sevilla pareceu cobrar o preço na volta do intervalo, deixando o ritmo do jogo mais cadenciado. O técnico Carlo Ancelotti tentou renovar o fôlego merengue com substituições, mas foi o Betis quem encontrou o caminho das redes. Aos 36 minutos, após cobrança de escanteio de Riquelme, Deossa testou firme, Courtois fez grande defesa, mas o centroavante irlandês Troy Parrott, recém-contratado, aproveitou o rebote para marcar seu primeiro gol com a camisa alviverde e explodir as arquibancadas.

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VAR, pênalti perdido e consagração

O gol sofrido despertou a fúria do Real Madrid, transformando os minutos finais em um verdadeiro teste para cardíacos. Aos 42, Espí chegou a empatar com uma bela puxeta após cruzamento de Vini Júnior, mas o VAR interveio e anulou o lance por impedimento na origem da jogada. A pressão continuou e, aos 48 minutos, Natan cometeu pênalti em Vini Júnior.

A responsabilidade do empate caiu nos pés de Mbappé. O astro francês bateu no canto esquerdo, mas Valles saltou com perfeição para espalmar, consolidando-se como o herói do jogo. Ainda houve tempo para o goleiro operar um último milagre em cabeçada de Huijsen no escanteio seguinte, garantindo o apito final sob festa ensurdecedora.

Com o resultado, o Betis se recupera da goleada sofrida na rodada anterior e ganha moral para sua estreia na Champions League contra o Lille. Já o Real Madrid estaciona na tabela, perde a campanha perfeita e pode ver o rival Barcelona abrir vantagem na liderança antes de focar no duelo continental contra a Inter de Milão.