O lateral-esquerdo Mario Pineida, que jogou pelo Fluminense em 2022, morreu nesta quarta-feira, 17, no Equador. O jogador de 33 anos, que atuava no Barcelona de Guayaquil, foi assassinado na cidade equatoriana. A esposa do jogador também foi morta no atentado, e mãe, que estava com o casal, baleada.

O caso ainda está sendo investigado pela polícia equatoriana.

Pineida havia pedido proteção especial por estar recebendo ameaças de morte, dentro de uma onda de atentados contra, sobretudo, jogadores de futebol.

Independiente del Valle, Barcelona de Guayaquil e Fluminense, clubes que Pineida defendeu ao longo da carreira, prestaram notas de solidariedade.

“Pineida chegou ao Tricolor no início da temporada em que nos sagramos juntos campeões cariocas. O Fluminense manifesta solidariedade aos familiares e amigos”, escreveu o Fluminense.

Os jogadores do Barcelona de Guayaquil estão com quatro meses de salários atrasados e haviam decido não treinar na manhã desta quarta. Pineida foi baleado no bairro de Samanes, junto com a mulher e ao lado da mãe, que estava no carro com o casal.