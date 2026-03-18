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Arsenal x Liverpool (08-01-2026)

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O Liverpool não tomou conhecimento do Galatasaray na tarde desta quarta-feira (18) e, com uma atuação avassaladora em Anfield, goleou por 4 a 0. A partida, válida pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League 2025/26, marcou uma virada imponente dos ingleses, que haviam perdido o duelo de ida por 1 a 0 na Turquia.

Com o resultado agregado de 4 a 1, os Reds carimbaram o passaporte para as quartas de final, onde enfrentarão o PSG.

Precisando reverter a desvantagem, o time comandado por Arne Slot iniciou o confronto em ritmo frenético. Apoiado pela atmosfera espetacular de Anfield, o Liverpool encurralou os turcos desde o primeiro minuto. A recompensa veio aos 26 minutos, quando Szoboszlai apareceu de surpresa na área após cobrança de escanteio e chapou de canhota para abrir o placar, igualando o confronto no agregado.

Apesar do domínio absoluto dos donos da casa, a vantagem não foi ampliada na primeira etapa graças a uma atuação heroica do goleiro Çakir. O arqueiro do Galatasaray empilhou defesas espetaculares e chegou a defender um pênalti cobrado por Salah nos acréscimos, mantendo a esperança visitante viva para o intervalo.

Se o Galatasaray esperava segurar o ímpeto inglês no segundo tempo, a ilusão durou apenas cinco minutos. Logo no início da etapa complementar, Salah se redimiu do pênalti perdido e encontrou Ekitike livre na área para marcar o segundo gol, colocando o Liverpool em vantagem no placar agregado.

O golpe foi fatal para a equipe turca, que se mostrou completamente perdida em campo. Sem tirar o pé do acelerador, os Reds ampliaram apenas dois minutos depois. Após nova finalização de Salah e defesa de Çakir, Gravenberch aproveitou o rebote e fez o terceiro, transformando a pressão em goleada e liquidando as chances de reação do adversário.

Com o adversário nocauteado e sem conseguir passar do meio-campo, o Liverpool transformou os minutos finais em uma grande festa para sua torcida. Aos 17 minutos do segundo tempo, a consagração do principal astro da equipe: Salah recebeu na entrada da área e acertou um lindo chute colocado no ângulo de Çakir, que desta vez nada pôde fazer.

O 4 a 0 refletiu com exatidão o abismo técnico e tático visto no gramado. Com a classificação garantida de forma maiúscula, o Liverpool agora foca suas atenções nas quartas de final, onde fará um duelo de gigantes contra o PSG, que eliminou o Chelsea na fase anterior.