Leonardo Jardim é o novo técnico do Flamengo. O português foi apresentado nesta quinta-feira, 5, em coletiva na Gávea e aproveitou para tocar no assunto Cruzeiro. Isso porque havia dito na última temporada que não treinaria mais nenhum time de futebol no Brasil. Durante a coletiva, José Boto, diretor esportivo rubro-negro, também justificou a polêmica demissão de Filipe Luís.

“O Flamengo é um clube de dimensão mundial, está no topo dos melhores clubes do mundo”, disse Leonardo Jardim, justificando a decisão de comandar o Flamengo ao longo da temporada.

Motivação à parte, o assunto em torno da relação Jardim e Flamengo foi a promessa quebrada do português feita ainda na última temporada, quando estava no Cruzeiro. Na época, o treinador disse que não trabalharia em mais nenhum outro time do futebol brasileiro. Jardim se justificou:

“Falei o que foi sentido. Me sentia bem em BH, acreditava num projeto a médio e longo prazo, mas a vida nos cria surpresas, tive problemas na ordem familiar e pessoal que eu tinha que resolver. Fui emotivo porque acreditava que o projeto seria a longo prazo, mas também fui ingênuo, uma coisa que não costumo ser porque sou muito pragmático. Às vezes a emoção nos leva a ter algumas tiradas infelizes”, disse.

Filipe Luís: diagnóstico e solução

Antes mesmo de iniciar a coletiva de apresentação de Leo Jardim, o diretor esportivo do Flamengo chamou a palavra. José Boto aproveitou a oportunidade para justificar a demissão de Filipe Luís, decisão que pegou o elenco de jogadores e a torcida de surpresa ao longo da semana.

“Quando me convidaram para vir para o Flamengo, o presidente me deu uma série de atribuições. Uma delas era fazer diagnósticos e encontrar soluções. Neste caso, fiz o diagnóstico e dei solução. O presidente aceitou e, como decisor máximo, bateu o martelo”, disse Boto.