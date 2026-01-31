Treinador da seleção dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino repreendeu Timothy Weah após o atacante comentar publicamente que os preços dos ingressos para a Copa do Mundo de 2026 são considerados altos. Em entrevista coletiva, o treinador afirmou que o jogador precisa medir o impacto do que diz e “entender o cenário” em torno do torneio, que será sediado pelos Estados Unidos.

A opinião de Weah foi em entrevista ao jornal francês Le Dauphiné. Um dos grandes nomes do time americano, o filho do ex-jogador George Weah disse: “Está muito caro, muitos torcedores de verdade vão perder os jogos”.

A questão repercutiu por tocar num ponto sensível para o Mundial: a transformação da Copa em um produto cada vez mais caro. Ao ser questionado sobre o assunto, Pochettino evitou entrar na discussão econômica e preferiu deslocar o foco para a postura do elenco.

“Meu trabalho, meu dever, é preparar a equipe, a seleção nacional dos Estados Unidos, da melhor maneira possível para que ela tenha um bom desempenho. Não somos políticos. Somos esportistas e só podemos falar sobre o nosso trabalho. Os jogadores devem se expressar em campo, jogando futebol, e não fora dele; não é da alçada deles avaliar preços de ingressos”, falou o argentino.

À beira do campo, Pochettino se destacou em passagem pelo Tottenham entre 2014 e 2019. Entre 2021 e 2022, comandou o PSG e não obteve sucesso com o elenco que contava com Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé. Desde 2024, é o treinador da seleção dos Estados Unidos.