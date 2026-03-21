O Bayern de Munique provou mais uma vez por que é o líder isolado e incontestável do Campeonato Alemão. Na manhã deste sábado (21), a equipe bávara não tomou conhecimento do Union Berlin e aplicou uma goleada contundente por 4 a 0 na Allianz Arena, em partida válida pela 27ª rodada da competição. Com um domínio absoluto desde o apito inicial, o time da casa construiu o resultado com gols de Michael Olise, Harry Kane e dois de Serge Gnabry, reforçando sua caminhada implacável rumo a mais um título nacional.
Paciência, pressão e alívio antes do intervalo
A narrativa da primeira etapa foi de um ataque contra defesa. O Bayern chegou a registrar 73% de posse de bola, encurralando o Union Berlin em seu próprio campo.
Apesar do volume de jogo, os donos da casa esbarravam na forte retranca visitante e em boas defesas do goleiro Rønnow, que operou um milagre em chute de Olise aos 38 minutos.
Logo na sequência, Kane roubou a bola do arqueiro e carimbou a trave, aumentando o drama. A resistência berlinense, no entanto, ruiu nos minutos finais. Aos 42, a insistência foi premiada: Goretzka encontrou Michael Olise, que trouxe para o meio e bateu chapado, no cantinho, para abrir o placar.
O gol desestabilizou o adversário, e ainda nos acréscimos, aos 45, Kimmich levantou na área, Rønnow afastou mal e Serge Gnabry fuzilou de direita para ampliar a vantagem antes da ida para o vestiário.
Golpe rápido e goleada sacramentada
Se o Union Berlin tinha alguma esperança de reação para o segundo tempo, ela foi aniquilada logo aos três minutos. Laimer serviu Harry Kane dentro da área; o artilheiro inglês girou sobre a marcação e bateu colocado no canto esquerdo, transformando a vitória em goleada.
O terceiro gol tirou qualquer ímpeto dos visitantes, que passaram a se defender apenas para evitar um placar histórico. Mesmo com o ritmo cadenciado, o Bayern continuou empilhando chances. Aos 20 minutos da etapa final, após jogada de Olise e Laimer, a bola sobrou limpa para Gnabry, que não perdoou e marcou o seu segundo no jogo, o quarto dos bávaros.
A equipe de Munique ainda teve a chance de fazer o quinto quando Olise acertou a trave aos 31 minutos, coroando uma atuação ofensiva de gala que registrou nove finalizações no alvo contra nenhuma do adversário durante a maior parte do confronto.
Com o resultado, o Bayern de Munique chega aos 70 pontos, mantendo sua liderança isolada e a impressionante marca de invencibilidade contra o Union Berlin na história. A equipe da capital, por sua vez, estaciona na tabela e precisará juntar os cacos para os próximos compromissos na tentativa de se recuperar na Bundesliga.