O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, anunciou nesta sexta-feira, 2, a volta do atacante Gabriel Barbosa. A confirmação ocorreu em rápida conversa com jornalistas na entrada do CT Rei Pelé, antes da reapresentação do elenco.

O atacante defenderá o Santos por empréstimo junto ao Cruzeiro durante uma temporada. O contrato prevê opção de compra ao final do vínculo, sem valores divulgados.

“Estamos esperando para os exames médicos de rotina. Importante que o Gabriel tem identidade com o clube e ele sempre demonstrou, pelo menos desde dezembro, a vontade de retornar”, disse o dirigente.

Gabigol iniciou sua trajetória como atleta profissional pelo Santos, clube em que foi formado nas categorias de base. Após curta passagem pelo futsal do São Paulo, chegou ao Peixe ainda aos oito anos e chamou a atenção desde muito jovem.

Assim, estreou entre a equipe principal ainda aos 16 anos, em 2013. Nessa primeira passagem, somou 154 partidas, 56 gols e 11 assistências, além dos títulos do Paulistão de 2015 e 2016.

Em 2016, foi vendido à Inter de Milão, onde não obteve sucesso. Emprestado ao Benfica no ano seguinte, acumulou outra passagem apagada, o que abriu caminhos para seu retorno ao Santos, após 15 jogos e dois gols no Velho Continente.

Gabriel, assim, iniciou sua segunda passagem pelo Santos em 2018, emprestado pela Inter. Vestindo a camisa 10, fez 52 jogos e marcou 27 gols, em temporada que, apesar de sem título, rendeu ao atacante o prêmio de artilheiro da Copa do Brasil e do Brasileirão.

O atacante, no entanto, não renovou seu empréstimo com o Santos. Desse modo, poucos dias após deixar o clube em que foi formado, assinou com o Flamengo (inicialmente também emprestado), onde se tornou ídolo.