O calendário do futebol nacional em 2026 começa com uma decisão de peso. Neste domingo, 1º, às 16h (de Brasília), o Estádio Mané Garrincha, em Brasília, recebe o duelo entre Flamengo e Corinthians, valendo o título da Supercopa Rei do Brasil. O confronto reúne as duas maiores torcidas do país e coloca frente a frente o atual campeão do Campeonato Brasileiro e o vencedor da Copa do Brasil.

Momento das equipes e expectativas

A partida serve como o primeiro grande teste da temporada para ambos os gigantes. O Rubro-Negro, comandado por Filipe Luís, chega pressionado após tropeçar na estreia do Brasileirão contra o São Paulo. A torcida carioca vive a expectativa pela possível estreia do meia Lucas Paquetá, reforço mais caro da história do futebol brasileiro, que já foi inscrito e está à disposição.

Do outro lado, o Timão de Dorival Júnior também busca recuperação imediata após derrota para o Bahia. O treinador aposta na organização tática e em sua experiência em mata-matas para superar o rival e conquistar a confiança da Fiel Torcida logo no início do ano, enquanto a diretoria segue atenta ao mercado por reforços.

Clássico das Multidões em Brasília

O cenário em Brasília adiciona um ingrediente especial ao espetáculo. O Mané Garrincha, com arquibancadas divididas, promete uma atmosfera única para o “Clássico das Multidões”. Em campo, o duelo tático opõe a filosofia ofensiva e de posse de bola de Filipe Luís contra a estratégia reativa e letal de Dorival Júnior. Vencer a Supercopa não significa apenas levantar uma taça, mas ditar o tom de confiança para o restante de 2026.

Prováveis escalações

FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz (Vitão), Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Pulgar e Carrascal; Plata, Samuel Lino (Cebolinha) e Pedro.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; Raniele, André, André Carrillo (Matheus Pereira) e Breno Bidon (Rodrigo Garro); Memphis Depay e Yuri Alberto.

Onde assistir e arbitragem