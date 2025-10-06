Felipe Longo: conheça goleiro que deve ser titular no Corinthians

Aos 20 anos, jovem com passagens pela seleção brasileira pode ser o substituto de Hugo Souza, suspenso e convocado

Tendo em vista a convocação de Hugo Souza para a seleção brasileira e sua suspensão por cartões amarelos, o jovem Felipe Longo, de apenas 20 anos, deve ganhar chance como titular do Corinthians pela primeira vez. Aos 20 anos, o goleiro formado na base alvinegra vê caminho aberto para sua estreia, contra o Santos, no próximo dia 15, na Vila Belmiro.

Quem é a joia do Terrão?

Nascido em 2005, Felipe Longo integra as categorias de base do Corinthians desde os oito anos de idade. Considerado uma das grandes promessas do “Terrão”, ele se destacou em diversas competições, culminando com o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024, onde foi peça fundamental.

Conhecido pela agilidade, reflexos e qualidade no jogo com os pés, Longo tem características do goleiro moderno. Com 1,88m de altura, tem a concorrência de Kauê e Mathes Donelli.

A ascensão de Felipe Longo ao time principal foi impulsionada por uma série de eventos. Após a saída do ídolo Cássio para o Cruzeiro e a conturbada transferência de Carlos Miguel, o Corinthians contratou Hugo Souza.

Assim, com espaço para crescer, o arqueiro chamou a atenção. Hoje, aos 20 anos, acumula passagens pela seleção brasileira de base.