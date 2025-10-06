  • Escudo Atlético-MG
  • Escudo Bahia
  • Escudo Botafogo
  • Escudo Ceará
  • Escudo Corinthians
  • Escudo Cruzeiro
  • Escudo Flamengo
  • Escudo Fluminense
  • Escudo Fortaleza
  • Escudo Grêmio
  • Escudo Internacional
  • Escudo Juventude
  • Escudo Mirassol
  • Escudo Palmeiras
  • Escudo RB Bragantino
  • Escudo Santos
  • Escudo São Paulo
  • Escudo Sport
  • Escudo Vasco
  • Escudo Vitória
  • Home
  • Placar
  • Felipe Longo: conheça goleiro que deve ser titular no Corinthians

Placar

Felipe Longo: conheça goleiro que deve ser titular no Corinthians

Aos 20 anos, jovem com passagens pela seleção brasileira pode ser o substituto de Hugo Souza, suspenso e convocado

Publicado por: Minuto a Minuto em 06/10/2025 às 14:20 - Atualizado em 06/10/2025 às 14:20
Felipe Longo: conheça goleiro que deve ser titular no Corinthians
Felipe Longo, goleiro do Corinthians - Rodrigo Coca / Agência Corinthians

Tendo em vista a convocação de Hugo Souza para a seleção brasileira e sua suspensão por cartões amarelos, o jovem Felipe Longo, de apenas 20 anos, deve ganhar chance como titular do Corinthians pela primeira vez. Aos 20 anos, o goleiro formado na base alvinegra vê caminho aberto para sua estreia, contra o Santos, no próximo dia 15, na Vila Belmiro.

Quem é a joia do Terrão?

Nascido em 2005, Felipe Longo integra as categorias de base do Corinthians desde os oito anos de idade. Considerado uma das grandes promessas do “Terrão”, ele se destacou em diversas competições, culminando com o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024, onde foi peça fundamental.

Conhecido pela agilidade, reflexos e qualidade no jogo com os pés, Longo tem características do goleiro moderno. Com 1,88m de altura, tem a concorrência de Kauê e Mathes Donelli.

Hugo no aquecimento sob olhares atentos do tetracampeão Taffarel, preparador de goleiros da seleção - Alexandre Battibugli/Placar

Hugo no aquecimento sob olhares atentos do tetracampeão Taffarel, preparador de goleiros da seleção – Alexandre Battibugli/Placar

A ascensão de Felipe Longo ao time principal foi impulsionada por uma série de eventos. Após a saída do ídolo Cássio para o Cruzeiro e a conturbada transferência de Carlos Miguel, o Corinthians contratou Hugo Souza.

Assim, com espaço para crescer, o arqueiro chamou a atenção. Hoje, aos 20 anos, acumula passagens pela seleção brasileira de base.

Descrição para SEO
Leia outras notícias LEIA MAIS
Descrição para SEO
Notícias mais lidas MAIS LIDAS
Mais lidas

Fonte Nova responde Abel sobre gramado e garante condições de jogo

Mais lidas

Choque-Rei: Palmeiras de Abel perdeu apenas uma vez para o São Paulo no Brasileirão

Mais lidas

Coutinho x Neymar: quem faz a melhor temporada?

Mais lidas

Ceni desafia freguesia contra o Flamengo; confira os números

Mais lidas

Aston Villa x Burnley: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Premier League

Baixar o aplicativo Placar

Baixe nosso aplicativo

Uma frase para descrever motivos para baixar nosso aplicativo

Baixe nosso app