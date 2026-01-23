Neste sábado, 24, o Everton recebe o Leeds United em um confronto válido pela 23ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A bola rola a partir das 12h (de Brasília) no Hill Dickinson Stadium, em Liverpool, colocando frente a frente times que vivem momentos distintos na tabela de classificação.

O confronto em seu novo estádio representa uma oportunidade importante para o Everton solidificar sua posição na metade superior da tabela. Ocupando a 10ª colocação com 32 pontos, a equipe de Liverpool soma nove vitórias, cinco empates e oito derrotas na competição.

A forma recente dos Toffees mostra uma equipe competitiva, mas que ainda oscila. Nos últimos cinco jogos, o time conquistou duas vitórias, dois empates e sofreu apenas uma derrota.

Do outro lado, o Leeds encara a partida como uma final. Na 16ª posição com 25 pontos, a equipe vê a zona de rebaixamento pelo retrovisor e sabe que cada ponto é vital para garantir a permanência na elite. A campanha até aqui registra seis vitórias, sete empates e nove derrotas.

Onde assistir ao jogo

Para os torcedores brasileiros que desejam acompanhar cada lance, o jogo terá transmissão ao vivo pela TV fechada na ESPN e via streaming pelo Disney+.