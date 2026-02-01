O futebol brasileiro tem um novo ponto de encontro para clubes, federações e empresários. A FutPro Expo 2026 acontece entre 7 e 9 de maio, em Fortaleza, no Ceará.

A expectativa dos organizadores é de receber 5 mil pessoas em uma programação com mais de 50 horas de conteúdo. Confederações, ligas e mais de 60 clubes foram convidados, assim como as federações dos 26 estados e do Distrito Federal.



Representantes da Futebol Forte União (antiga LFU) e da Liga do Futebol Brasileiro (Libra) já confirmaram presença. Além das equipes e das entidades esportivas, cerca de 200 empresas devem participar da feira.

O evento tende a ser um ponto de conexões, negócios e conhecimento, reunindo dirigentes, executivos de clubes, federações, gestores, agências, investidores, startups e estudantes em um mesmo ambiente. O pentacampeão Denilson e o ex-goleiro da Chapecoense, Jackson Follmann, estão conformados entre os palestrantes do evento.

“A FutPro Expo foi pensado para ser mais do que uma feira. Queremos criar um ambiente onde clubes, federações, investidores e empresas conversem no mesmo nível. Vamos reunir os principais decisores da modalidade em um só lugar. É um evento estratégico que nasce grande e que se tornará anual”, disse Alexandre Frota, ex-presidente do Ceará, diretor da FutPro Expo 2026.

Os ingressos para a FutPro Expo já podem ser adquiridos através do site.