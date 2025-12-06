O Espanyol recebe o Rayo Vallecano neste domingo (7), às 14h30 (horário de Brasília), no RCDE Stadium, em Barcelona. O confronto é válido pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol e coloca frente a frente duas equipes que buscam somar pontos cruciais para suas pretensões na tabela de classificação.

Análise e contexto da partida

O duelo na Catalunha é fundamental para as ambições do Espanyol. Jogando em casa e vindo de uma campanha sólida, o time busca se firmar na zona de classificação para as competições continentais. A equipe comandada pelo técnico Manolo González tenta se recuperar após a eliminação na Copa do Rei. Do outro lado, o Rayo Vallecano, treinado por Iñigo Pérez, busca consistência após avançar na copa nacional. O time de Vallecas precisa de um resultado positivo para não perder contato com o pelotão de cima e manter vivo o sonho europeu.

Espanyol defende posição no G-5

Fazendo uma campanha surpreendente na temporada 2025/26, o Espanyol ocupa atualmente a 5ª colocação, com 24 pontos. Com um registro de sete vitórias, três empates e quatro derrotas, a equipe catalã entra em campo motivada para defender sua posição no topo da tabela. A forma recente indica um time competitivo, que aposta na força do mando de campo para seguir entre os melhores de La Liga.

Rayo Vallecano tenta subir na tabela

O Rayo Vallecano chega para o confronto ocupando a 9ª posição, com 17 pontos. A equipe visitante tem encontrado dificuldades para transformar boas atuações em vitórias, acumulando cinco empates na competição. Com quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas, o time precisa superar a instabilidade recente para se aproximar da briga por vagas na Europa e se distanciar da zona intermediária.

Prováveis escalações e desfalques

Pelo lado do Espanyol, Manolo González deve manter a base titular da La Liga. A principal dúvida recai sobre a condição física de alguns atletas após o desgaste na Copa do Rei, mas não há desfalques confirmados por lesão ou suspensão.

Provável escalação do Espanyol: Marko Dmitrović; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Pol Lozano, Edu Expósito; Javi Puado, Pere Milla e Tyrhys Dolan; Kike García.

Já no Rayo Vallecano, o técnico Iñigo Pérez lida com desfalques importantes. Abdul Mumin, Diego Méndez, Pedro Díaz, Randy Nteka e ‘Pacha’ Espino estão fora por lesão. Por outro lado, Isi Palazón e Pathé Ciss retornam após cumprirem suspensão.