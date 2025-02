Embaixador saudita confirma ausência de álcool na Copa de 2034

A escolha da Arábia Saudita como sede da Copa do Mundo de 2034 levantou uma série de questões sobre as normas culturais e legais do país. Um dos temas mais discutidos é a proibição do consumo de álcool, uma medida adotada desde 1952. Durante o evento, essa proibição continuará, sem exceções para turistas ou participantes do mundial.

O príncipe Khalid bin Bandar Al Saud, embaixador saudita no Reino Unido, reiterou que a flexibilização das leis relacionadas ao álcool não está em discussão. Ele destacou que, apesar das restrições, é possível desfrutar do evento sem a necessidade de bebidas alcoólicas, respeitando assim a cultura local.

FIFA – Créditos: depositphotos.com / taldav68

Qual é o impacto das leis sobre álcool na Copa do Mundo?

A legislação saudita é clara quanto à produção, consumo e posse de bebidas alcoólicas. As penalidades para quem infringir a lei podem incluir desde multas até detenção e deportação, especialmente para estrangeiros. Durante grandes eventos internacionais como a Copa do Mundo, essa legislação pode afetar a experiência de alguns visitantes, porém reforça a importância do respeito à cultura e às tradições locais.

A Arábia Saudita receberá todos os visitantes durante o evento?

Além da questão do álcool, outra preocupação em relação à Copa de 2034 é a recepção de pessoas LGBTQIA+ no país. O embaixador saudita afirmou que a Arábia Saudita está aberta a todos que desejam participar do evento. Ele salienta que a Copa do Mundo é um evento internacional e os sauditas darão as boas-vindas aos visitantes dentro dos limites de suas normas culturais.

Como os visitantes podem se preparar para a Copa do Mundo de 2034?

Para aproveitar a Copa do Mundo na Arábia Saudita, os visitantes devem se familiarizar com as leis e costumes locais. Aqui estão algumas dicas importantes:

Entender as leis locais : Conhecer as regras em relação ao consumo de álcool e comportamentos considerados aceitáveis.

: Conhecer as regras em relação ao consumo de álcool e comportamentos considerados aceitáveis. Respeitar a cultura saudita : Vestuário e comportamentos devem estar em conformidade com as normas culturais do país.

: Vestuário e comportamentos devem estar em conformidade com as normas culturais do país. Planejar com antecedência: Reservar acomodações e fazer planos de viagem com bastante antecedência para evitar imprevistos.

Considerações finais sobre a Copa do Mundo de 2034

A realização da Copa do Mundo de 2034 na Arábia Saudita representa um marco significativo para o país. Ao se preparar para receber uma audiência global, a Arábia Saudita enfatiza a necessidade de respeitar suas tradições culturais enquanto acolhe visitantes de todo o mundo. Esse evento oferecerá uma oportunidade única para experimentar a hospitalidade saudita enquanto se desfruta do futebol em uma das regiões mais culturalmente ricas do planeta.

