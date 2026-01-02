Neste sábado, 3, a bola rola para um confronto interessante pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26. O Elche recebe o Villarreal no estádio Manuel Martínez Valero. A partida tem início às 14h30 (horário de Brasília) e coloca frente a frente equipes que vivem momentos distintos na competição.

Ocupando a 9ª colocação com 22 pontos, o time da casa faz uma campanha de meio de tabela, marcada pelo equilíbrio estatístico: são 5 vitórias, 7 empates e 5 derrotas até o momento. O grande desafio do Elche tem sido manter uma sequência positiva. Nos últimos cinco jogos, a equipe alternou resultados, incluindo uma vitória expressiva por 4 a 0 sobre o Rayo Vallecano e um empate em 2 a 2 contra o Real Madrid, mas também tropeços contra Mallorca e Getafe. Jogando em seus domínios, a equipe tentará usar o fator casa para superar essa oscilação.

Já o visitante vive uma realidade mais ambiciosa. O Villarreal chega para o confronto ocupando a 4ª posição na tabela, somando 35 pontos e consolidado na zona de classificação para a Champions League. Com uma campanha sólida de 11 vitórias, 2 empates e apenas 3 derrotas, o ‘Submarino Amarelo’ vinha de uma sequência impressionante de seis vitórias consecutivas no campeonato antes de perder por 2 a 0 para o Barcelona em seu último compromisso. A equipe busca recuperação imediata para não permitir a aproximação dos rivais diretos na briga pelo topo.

Onde assistir e detalhes da partida

A partida terá transmissão do Disney +.