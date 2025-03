EA explica o fracasso por trás do novo jogo da franquia EA FC

O lançamento do EA Sports FC 25 pela Electronic Arts trouxe à tona uma série de desafios que impactaram diretamente o desempenho financeiro da empresa. Durante o relatório financeiro mais recente, o CEO Andrew Wilson destacou dificuldades na aquisição de novos jogadores e uma queda no engajamento como fatores críticos que afetaram a receita do jogo. Essas questões contribuíram para uma queda significativa no valor de mercado da EA, com uma perda de cerca de US$ 6 bilhões.

Apesar de um início promissor, com crescimento nas pré-vendas e engajamento, o EA Sports FC 25 não conseguiu manter esse ritmo ao longo do trimestre. A desaceleração na adoção do jogo comprometeu seu crescimento, resultando em uma base de jogadores ativos menor do que o esperado. Muitos jogadores optaram por continuar com a versão anterior, o Sports FC 24, em vez de migrar para a nova edição.

EA SPORTS FC 25 logo – Fonte: EA

Quais foram os principais desafios enfrentados pelo EA Sports FC 25?

O principal desafio enfrentado pelo EA Sports FC 25 foi a dificuldade em atrair novos jogadores. O número de novos usuários foi menor do que o esperado, o que impactou diretamente a base ativa do jogo. Além disso, houve uma queda no engajamento ao longo do trimestre, atribuída a mudanças na jogabilidade que geraram uma recepção mista entre os jogadores.

Essas mudanças na jogabilidade, que incluíram ajustes em mecânicas como passes, chutes, defesa e goleiros, não foram bem recebidas por todos os jogadores. Isso resultou em uma diminuição na participação contínua, afetando negativamente o desempenho do jogo no mercado.

Como a Electronic Arts está lidando com esses desafios?

Para enfrentar os desafios, a Electronic Arts lançou uma grande atualização em janeiro, com o objetivo de ajustar as mecânicas de jogo e melhorar a experiência dos jogadores. Essa atualização teve um impacto positivo, reacendendo o interesse dos jogadores e trazendo mais de 2 milhões de usuários de volta ao modo Ultimate Team.

O CEO Andrew Wilson destacou que os desafios enfrentados pelo EA Sports FC 25 foram pontuais e que a franquia ainda possui projeções fortes para o ano fiscal de 2025. A empresa continua a trabalhar em estratégias para melhorar o engajamento e atrair novos jogadores, buscando fortalecer a base ativa do jogo.

O que o futuro reserva para o EA Sports FC 25?

Apesar dos desafios iniciais, a Electronic Arts está otimista quanto ao futuro do EA Sports FC 25. A empresa está investindo em melhorias contínuas e atualizações para garantir que o jogo atenda às expectativas dos jogadores. Com um foco renovado em engajamento e aquisição de novos usuários, a EA espera reverter a tendência de queda e fortalecer a posição do EA Sports FC 25 no mercado.

Em suma, o desempenho do EA Sports FC 25 destacou a importância de entender as necessidades e expectativas dos jogadores. A Electronic Arts está comprometida em adaptar suas estratégias para garantir que a franquia continue a prosperar nos próximos anos.