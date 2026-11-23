Uma situação surreal marcou a penúltima rodada do Campeonato Sueco no último domingo, 22. Em confronto disputado no estádio Studenternas IP, em Uppsala, o IK Sirius venceu o Djurgården por 1 a 0. O resultado, no entanto, ficou em segundo plano diante do comportamento dos torcedores visitantes do Djurgården, que comemoraram abertamente um pênalti perdido pela própria equipe e o gol do adversário.

A celebração incomum teve motivação local: o IK Sirius está disputando cabeça a cabeça o titulo do Campeonato Sueco com o Hammarby, vizinho em Estocolmo e histórico rival do Djurgarden.

O momento mais emblemático ocorreu logo aos 10 minutos da etapa inicial. Após toque de mão dentro da grande área, o atacante norueguês Kristian Lien teve a chance de colocar o Djurgården em vantagem, mas acabou chutando para fora. O erro foi recebido com festa e aplausos efusivos pelo setor destinado à torcida visitante.

Aos 43 minutos, Matthias Nartey aproveitou sobra na área e marcou o gol da vitória do IK Sirius. O tento provocou nova explosão de alegria mútua entre mandantes e visitantes nas arquibancadas.

Reação indignada dos jogadores no vestiário

Após o apito final, os jogadores do Djurgården recusaram a tradicional saudação aos torcedores visitantes e seguiram diretamente para os vestiários. O capitão Adam Ståhl, em declarações ao Sportbladet, condenou publicamente a postura das arquibancadas: “Não se celebra uma derrota. Parecia que eles estavam comemorando, mas essa mentalidade jamais será a nossa”.

O goleiro Jacob Rinne afirmou que entende o sentimento do torcedor, mas, para torcer contra, era melhor ter ficado em casa. “Eles não estavam no nosso lado. Se você vai até Uppsala, talvez não devesse comemorar quando perdemos pênaltis ou quando os outros marcam gols. Entendo como eles se sentem, mas talvez poderia ter sido mais baixo”, disse.

A derrota teve um custo para o Djurgarden, que está em terceiro lugar e empatado em pontos com o BK Häcken na briga por uma vaga na próxima edição da Conference League. Os dois times vão se enfrentar na última rodada, no próximo domingo, 29.